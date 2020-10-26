انتشار فيديو يُظهر تعرض طفل للتحرش والتعنيف في مكة المكرمة
انتشار فيديو يُظهر تعرض طفل للتحرش والتعنيف في مكة المكرمة
Videoحياتنا

فيديو صادم من مكة المكرمة .. طفل يصرخ بألم خلال تعرّضه للتحرش داخل أحد المنازل!!

كتب وطن
0

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفل يصرخ إثر تعرضه للتحرش والتعنيف داخل أحد المنازل في مكة المكرمة.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، طفلاً في أحد المنازل يصرخ بسبب الألم الذي يتعرض له، وكتب ملتقط الفيديو على المقطع: “إلى من يهمه الأمر، جار السوء ماسك ولد برماوي صغير يفعل به الفاحشة، والولد ينجد ويصيح فجعني حسبي الله عليه ونعم الوكيل”.

ودشن ناشطون هاشتاغات و ، عبروا خلاله عن صدمتهم مما تعرض له الطفل، وتضارب الأقوال مابين تعرضه لتعنيف من والده، ومابين تعرضه لتحرش من قبل جاره، مطالبين بسرعةإنقاذه، وتشديد الأحكام ضد المتحرشين ليكونوا عبرةً لغيرهم.

وفي وقت لاحق، علق مركز بلاغات العنف الأسري على المقطع المتداول بتغريدة رصدتها “وطن” عن التحرش بالطفل جاء فيها: “إشارة إلى ما تم تداوله حول طفل يتعرض للعنف في منطقة مكة المكرمة ، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص”.

وسبق أن تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة لمحادثات أشخاص “بيدوفيليين” ضمن مجموعة عبر “واتساب” جمعت بين حبهم للأطفال جنسياً.

واحتوت المحادثات التي تعتذر “وطن” عن نشرها لاحتوائها على ألفاظ وأفكار خادشة للحياء، صوراً لرضع وأطفال دون سن البلوغ، مع تعليقات جنسية فظة تجاههم.

ورغم التكتم الذي يسود المجتمع السعودي بخصوص ظاهرة ، إلا أن الأرقام الصادمة التي تطفو على السطح بين الحين والآخر تكشف واقعا صادماً.

فمن بين كل 4 أطفال هناك طفل يتعرّض للاعتداء أو التحرّش الجنسي في حسب دراسة نشرتها صحيفة “الرياض” السعودية قبل أعوام، وهو رقم صادم لكنه واقعي.

اقرأ أيضا: “ذئب بشري” يحاول هتك عرض طفل في الكويت ولكن هذا ما حصل في اللحظات الاخيرة!

 

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

السعودية غير آمنة.. طائرات الحوثي تخترق أجوائها لليوم الثالث وتدمر هدفا عسكريا حساسا…

الهدهد

مسؤول سعودي احمر وجهه وغضب لابن سلمان ولم يغضب للرسول.. دعا لمقاطعة تركيا “ولا…

تقارير

السعودية تخذل الرسول وكل الفضل لابن سلمان.. باكستان صارت لسان المسلمين بعد تمييع…

الهدهد

قضاء الكويت لم يرضخ لضغوط السعودية والإمارات.. حكم نهائي يخص ناصر الدويلة ولا عزاء…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.