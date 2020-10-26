فيديو صادم من مكة المكرمة .. طفل يصرخ بألم خلال تعرّضه للتحرش داخل أحد المنازل!!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفل يصرخ إثر تعرضه للتحرش والتعنيف داخل أحد المنازل في مكة المكرمة.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، طفلاً في أحد المنازل يصرخ بسبب الألم الذي يتعرض له، وكتب ملتقط الفيديو على المقطع: “إلى من يهمه الأمر، جار السوء ماسك ولد برماوي صغير يفعل به الفاحشة، والولد ينجد ويصيح فجعني حسبي الله عليه ونعم الوكيل”.

ودشن ناشطون هاشتاغات #متحرش_ومعنف_الطفل_البرماوي و #انقذو_طفل_مكه، عبروا خلاله عن صدمتهم مما تعرض له الطفل، وتضارب الأقوال مابين تعرضه لتعنيف من والده، ومابين تعرضه لتحرش من قبل جاره، مطالبين بسرعةإنقاذه، وتشديد الأحكام ضد المتحرشين ليكونوا عبرةً لغيرهم.

#انقذو_طفل_مكه#متحرش_ومعنف_الطفل_البرماوي

ماراح اصدق ون شافته عيني 💔الى اين وصل الحال 😔اللهم اقم ساعه يارب تعبنا pic.twitter.com/MFQzut9hY2 — I am (@AhmbBasher) October 26, 2020

كليوم قصة تحرش جديده والمتحرشين قاعدين يزيدون مافي قانون يقدر يردعهم او يعاقبهم قاعدين يسلبون براءة الاطفال وامان النساء غير العواقب الوخيمه الي تلاحق الضحايا كفايه تسيب ليه مايكون فيه عقاب يردع امثالهم من ضعيفين النفس ؟#متحرش_ومعنف_الطفل_البرماوي

pic.twitter.com/hTS86aN4QL — إنسية (@DTZ00) October 26, 2020

#انقذو_طفل_مكه حسبي الله عليكم وعلى اسلامكم الي كلام ومظاهر بس في مكة و كذا ! الله ياحْذكم يا مقرفيىن و يبىيدكم واحد واحد وتموىْْون اسوأ و أشىْع موتىه pic.twitter.com/ZPTkSeFerG — أنا بسه | #نسوية (@sensetivesadcat) October 26, 2020

وفي وقت لاحق، علق مركز بلاغات العنف الأسري على المقطع المتداول بتغريدة رصدتها “وطن” عن التحرش بالطفل جاء فيها: “إشارة إلى ما تم تداوله حول طفل يتعرض للعنف في منطقة مكة المكرمة ، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص”.

مركز بلاغات العنف الأسري:

تم رصد حالة طفل تعرض للعنف

في منطقة مكة المكرمة، وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.#متحرش_ومعنف_الطفل_البرماوي pic.twitter.com/jWkLo9V1Ie — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) October 26, 2020

وسبق أن تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة لمحادثات أشخاص “بيدوفيليين” ضمن مجموعة عبر “واتساب” جمعت بين حبهم للأطفال جنسياً.

واحتوت المحادثات التي تعتذر “وطن” عن نشرها لاحتوائها على ألفاظ وأفكار خادشة للحياء، صوراً لرضع وأطفال دون سن البلوغ، مع تعليقات جنسية فظة تجاههم.

ورغم التكتم الذي يسود المجتمع السعودي بخصوص ظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال، إلا أن الأرقام الصادمة التي تطفو على السطح بين الحين والآخر تكشف واقعا صادماً.

فمن بين كل 4 أطفال هناك طفل يتعرّض للاعتداء أو التحرّش الجنسي في السعودية حسب دراسة نشرتها صحيفة “الرياض” السعودية قبل أعوام، وهو رقم صادم لكنه واقعي.

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