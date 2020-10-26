الهدهد

السعودية غير آمنة.. طائرات الحوثي تخترق أجوائها لليوم الثالث وتدمر هدفا عسكريا حساسا في مطار أبها

كتب Author 2
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في هجوم حوثي جديد على يثبت أنها باتت غير آمنة والمدنيين فيها مهددين بالقتل في أي لحظة، أعلنت جماعة “” () اليمنية لليوم الثالث على التوالي عن قصفها لهدف عسكري حساس في مطار أبها السعودي بواسطة طائرات مسيرة.

 

المتحدث الرسمي باسم يحيى سريع، قال إن “سلاح الجو المسير تمكن من تنفيذ عملية هجومية على مطار أبها الدولي صباح اليوم بطائرة من نوع قاصف 2K.

 

وأشار “سريع” أن الطائرة المسيرة استهدفت هدفا عسكريا مهما داخل المطار، مؤكدا إصابة الهدف.

 

وأضاف المتحدث أن هذه العملية تأتي “ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على شعبنا”.

 

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي في اليمن، أن قواته اعترضت ودمرت في الأجواء اليمنية طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

 

ويواجه النظام السعودي منذ 5سنوات خطر كبير آخر قادم من اليمن، يتثمل في الحوثيين التي كبدت السعودية خسائر فادحة منذ بداية حرب اليمن.

 

وسبق أن استهدفت جماعة الحوثي في اليمن بصواريخها، أماكن استراتيجية وحساسة في السعودية على راسها عملاق ”.

 

وتسببت بتلفيات كبيرة في إحدى محطاتها وتوقف الإنتاج.

 

وذلك فضلا عن استهداف الحوثيين لمطارات حيوية بالمملكة ومقرات حكومية وكذلك كتل سكنية، وسقط عدد من المدنيين قتلى في هذه الغارات.

 

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