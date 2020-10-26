عبدالرحمن المطيري
عبدالرحمن المطيري
حياتنا

“شاهد” رجل أعمال سعودي شهير يحرق دم نساء المملكة ويُقدم ابنته هدية “مجاناً” لعبدالرحمن المطيري!

كتب وطن
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أثار رجل أعمال سعودي موجة غضب بين الفتيات، بعدما قام بإهداء ابنته لمشهور “سناب شات” السعودي .

 

ووثق عبدالرحمن المطيري ما حدث معه بمقطع فيديو رصدته “وطن”، حين سأل رجل الأعمال “أبو صالح”: “تزوجت إنت؟”، فأجابه المطيري بأنه غير متزوج، ليُفاجئه “أبو صالح” قائلاً: “اسمع جتك البنت .. وبرسلها من بيتي لبيتكم.. وإنها هدية ما أبغى شي”.

 

وقام المطيري بتقبيل رأس رجل الأعمال مُعلقاً: “وأبشركم تزوجنا الحمد لله”.

 

وتصدر هاشتاج #عبدالرحمن_المطيري التريند الأول في بعد هذا الموقف، وعبر خلاله السيدات من غضبهن من إهداء أب لابنته وتزويجها دون علمها أو حتى موافقتها، بينما سخر الرجال من ردود فعل النساء.

 

هذا وقد تسابقت أكبر الشركات في إلى التعاقد مع عبدالرحمن المطيري، في حفل توقع عقود شراكة معه، وذلك بعد وصول عدد مشاهدات فيديوهاته إلى 20 مليون مشاهدة.

 

الجدير بالذكر أن عبدالرحمن المطيري أحد الوجوه الشابة الفاعلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرف عنه رعايته مبادرة  (انت أولى) ومنها الترويج للطفلين الشقيقين التوأمين عبدالله وإبراهيم المهوس  “12عاماً” من لبيعهما المشروبات الباردة والساخنة والترويج لذلك في الإنترنت، فدعمهما تحت هاشتاغ  (#بايع_كودرد_بريده ) ما دفع الكثيرين من المتابعين له للشراء منهما، لتتغير حياتهما.

 

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