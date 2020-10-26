“شاهد” رجل أعمال سعودي شهير يحرق دم نساء المملكة ويُقدم ابنته هدية “مجاناً” لعبدالرحمن المطيري!

أثار رجل أعمال سعودي موجة غضب بين الفتيات، بعدما قام بإهداء ابنته لمشهور “سناب شات” السعودي عبدالرحمن المطيري.

ووثق عبدالرحمن المطيري ما حدث معه بمقطع فيديو رصدته “وطن”، حين سأل رجل الأعمال “أبو صالح”: “تزوجت إنت؟”، فأجابه المطيري بأنه غير متزوج، ليُفاجئه “أبو صالح” قائلاً: “اسمع جتك البنت .. وبرسلها من بيتي لبيتكم.. وإنها هدية ما أبغى شي”.

وقام المطيري بتقبيل رأس رجل الأعمال مُعلقاً: “وأبشركم تزوجنا الحمد لله”.

وتصدر هاشتاج #عبدالرحمن_المطيري التريند الأول في المملكة بعد هذا الموقف، وعبر خلاله السيدات من غضبهن من إهداء أب لابنته وتزويجها دون علمها أو حتى موافقتها، بينما سخر الرجال من ردود فعل النساء.

#عبدالرحمن_المطيري

انا ماقهرني الا اللي يقول جتك بنتي هديه الله يعين على هالنوعيات😊 — 🇸🇦 (@skyy6_) October 26, 2020

#عبدالرحمن_المطيري

نقدرك ونحترمك لكن عدم

ردك على هذا الجاهل

اللي يهديك بنته وكانها

سياره او فله او مزرعه

احزنا كثيرا ..!? pic.twitter.com/rh42Izf3xr — 🇸🇦💚✨حـ شموخ ــــربـ✨ (@Shomuk81) October 26, 2020

#عبدالرحمن_المطيري النسويات في ذا الهاشتاق : من متى صرنا هدية ؟؟ pic.twitter.com/oHbLPgCXgE — Hatim alharthi  (@hatimalharthi4) October 26, 2020

والبنت جالسة في امان الله فجأة تلاقي نفسها متزوجة وابوها مهديها لواحد ماتدري هو مين والكرة الارضية كلها عرفت بالموضوع قبل هي تعرف pic.twitter.com/pwB8U3rizD — Sara First (@saraafirst) October 25, 2020

هذا وقد تسابقت أكبر الشركات في السعودية إلى التعاقد مع عبدالرحمن المطيري، في حفل توقع عقود شراكة معه، وذلك بعد وصول عدد مشاهدات فيديوهاته إلى 20 مليون مشاهدة.

الجدير بالذكر أن عبدالرحمن المطيري أحد الوجوه الشابة الفاعلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرف عنه رعايته مبادرة (انت أولى) ومنها الترويج للطفلين الشقيقين التوأمين عبدالله وإبراهيم المهوس “12عاماً” من لبيعهما المشروبات الباردة والساخنة والترويج لذلك في الإنترنت، فدعمهما تحت هاشتاغ (#بايع_كودرد_بريده ) ما دفع الكثيرين من المتابعين له للشراء منهما، لتتغير حياتهما.

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