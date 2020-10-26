“رانيا يوسف هتزعل كثير”.. “شاهد” التونسية سارة حناشي أربكت مهرجان الجونة بـ”قميص النوم” الذي ارتدته!

أثارت الفنانة التونسية سارة حناشي جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما ارتدته على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي في ثالث أيامه.

وظهرت سارة حناشي بإطلالة وُصفت بالأكثر إثارة وجرأة في العرض الأول لفيلم “200 متر”، حيث ارتدت فستاناً قصيراً جداً بتصميم يشبه “الكاش مايوه”.

الفنانة التونسية سارة حناشي

الحمدلله انها مش مصرية و لا رانيا يوسف كانت قيم الأسرة المصرية انهارت pic.twitter.com/4fwlMFzKey — Egypt Girls’ Diary (@egyptgirlsdiary) October 25, 2020

وأثارت سارة غضب المغردين الذين وصفوا ما ارتدته بـ”قميص النوم”، مؤكدين أنها تغلبت على الفنانة المصرية رانيا يوسف في الجرأة والإثارة.

سارة حناشى في ثالث أيام مهرجان الجونة جسمها اللي فرحانه بيه ده مهما بلغ جماله هايكون في الاخر طعام للدود pic.twitter.com/sesPCd186P — الــسـيـــســـى حبيــــــــــــب الملايين (@Wh9E0) October 25, 2020

اههههههههههه سيبونا من سارة حناشي خلي تلبس الي تحب ولا تخرج عريانة البدن بدنها وهيا حرة فيه

😡😡😡😡😡😡😡😡 — Khablachi Yadh (@KhablachiYadh) October 25, 2020

التونسية سارة حناشي من مهرجان الجونة❤️

نطلع على تونس بقى 😂😂❤️ pic.twitter.com/37VhtNMAY5 — Mina (@mina29907500) October 25, 2020

احترم الحريه الشخصيه تماما لكن اختلط عليا الامر ان كان هذا فستان فى مناسبه عامه امام الناس ف قميص النوم وملابس البحر والملابس الخاصه بتكون ازاى واعذرو جهلى اسمها ساره حناشى -مهرجان الجونه pic.twitter.com/0lsf6UzQTi — hany samir (@Hanysamir5555) October 25, 2020

رانيا يوسف زعلانه منك قوي يا ساره حناشي — محمد فرج على (@mfa_2011) October 25, 2020

الشعب المتدين بطابعة شوية وهيخلي سارة حناشي تريند ويفضل يتأمل في صورها ويفصصها #سارة_حناشي — Ahmed miso (@Ahmedsa30884920) October 25, 2020

يُذكر أن أول أعمال سارة حناشي (35 عاماً) مسلسل “يوميات علولو” عام 2013، وقدّمت خلال العمل دور “ريم”، وحقق لها فيلم “طفل الشمس” عام 2014 نقلة في مشوارها الفني.

ومن أهم أفلام سارة “زيزو” عام 2016 وقدّمت خلاله دور “عائشة”، وفي نفس العام شاركت في فيلمي “خسوف” و”جسد غريب”.

وبدأت، الجمعة، الدورة الـ4، لمهرجان الجونة السينمائي، وسط إجراءات احترازية في ظل جائحة فيروس “كورونا”.

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