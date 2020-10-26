سارة حناشي
سارة حناشي
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“رانيا يوسف هتزعل كثير”.. “شاهد” التونسية سارة حناشي أربكت مهرجان الجونة بـ”قميص النوم” الذي ارتدته!

كتب وطن
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أثارت الفنانة التونسية جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما ارتدته على السجادة الحمراء في السينمائي في ثالث أيامه.

 

وظهرت سارة حناشي  بإطلالة وُصفت بالأكثر إثارة وجرأة في العرض الأول لفيلم “200 متر”، حيث ارتدت فستاناً قصيراً جداً بتصميم يشبه “الكاش مايوه”.

 

وأثارت سارة غضب المغردين الذين وصفوا ما ارتدته بـ”قميص النوم”، مؤكدين أنها تغلبت على الفنانة المصرية رانيا يوسف في الجرأة والإثارة.

 

يُذكر أن أول أعمال سارة حناشي (35 عاماً) مسلسل “يوميات علولو” عام 2013، وقدّمت خلال العمل دور “ريم”، وحقق لها فيلم “طفل الشمس” عام 2014 نقلة في مشوارها الفني.

 

ومن أهم أفلام سارة “زيزو” عام 2016 وقدّمت خلاله دور “عائشة”، وفي نفس العام شاركت في فيلمي “خسوف” و”جسد غريب”.

 

وبدأت، الجمعة، الدورة الـ4، لمهرجان الجونة السينمائي، وسط إجراءات احترازية في ظل جائحة فيروس “كورونا”.

 

 

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