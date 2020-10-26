الفنان السوري نبيل حلواني لعب دور أبوصياح في باب الحارة قبل وفاته
الفنان السوري نبيل حلواني لعب دور أبوصياح في باب الحارة قبل وفاته
حياتنا

“باب الحارة” يفقد أحد نجومه بعد وفاته بمرض عضال!

كتب وطن
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فقد الفن السوري الفنان نبيل حلواني الذي توفي بعد صراع مع مرض عضال يوم الإثنين .

وذكرت وسائل إعلام سورية إن جثمان الراحل سيشيع من منزله ظهر اليوم.

وكان آخر أعمال الممثل الراحل فهي مشاركته في مسلسل “باب الحارة 10” في العام الماضي 2019 بدور “أبو صياح”.

الفنان السوري نبيل حلواني عانى في الشهرين الماضيين من سرطان المعدة وبدأ بتلقي العلاج الكيمائي لتتدهور حالته في اليومين الماضيين ويفارق الحياة في مستشفى ابن النفيس بدمشق.

ولم يكن الممثل الراحل أحد ممثلي الصف الأول في سوريا، لكنه سجل اسمه ضمن أبرز المسلسلات السورية في الفترة بين منتصف التسعينات. ووصولًا إلى العام 2010.

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