سعد الجابر وزير الصحة الأردني مستشفى البشير
سعد الجابر
الهدهد

“الوزير قلي دبر حالك”.. “شاهد” مسؤول أردني يفضح وزير الصحة ويكشف ما كان يدور خلف الكواليس بالحرف الواحد!

كتب وطن
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فجر مدير الأردنية، محمود زريقات، مفاجأة صادمة بشأن رد وزير الصحة الأردني السابق ، على مطالباته المستمرة بتوفير الأسرة والإمكانيات الطبية، مشيراً إلى أن الوزير السابق أصدر قرارات صادمة في أكثر من مرة.

 

وقال محمود زريقات، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”. إنه كان يشتكي لوزير الصحة السابق سعد جابر حول الاكتظاظ وعدم توفر أسرة كافية للمرضى في المستشفى؛ فكان يرد علي بالقول “دبّر حالك”.

 

وأضاف زريقات: “أكثر من مرة حكالي إياها، فمثلا المريض يبقى عندك تراسل جميع الجهات الحكومية ولم تجد له سرير فما على المريض إلا الانتظار وممكن ينتظر يومين أو ثلاثة”. مشيراً إلى أنه قدم استقالته أكثر من مرة.

اكتظاظ مستشفى البشير

وأضاف زريقات تعليقا على انتشار صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر اكتظاظا للمرضى داخل طوارئ البشير: “المشكلة أن مستشفى البشير تعالج كل شيء، وليس كورونا فقط”.

 

وتابع: “من أسباب استقالتي أنني كنت أطالب بالانتقال للمبنى الجديد، ولكن وزير الصحة السابق سعد جابر لم يستمع إلى كلامي حول ذلك”.

 

وأوضح أن سبب الاكتظاظ أننا لم ننتقل إلى المبنى الجديد. مردفاً: “تفاجأت بقرار الدكتور سعد جابر بتحويل مستشفى البشير في يوم وليلة ليكون مخصصا لمرضى كورونا

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاجموا المسؤول الأردني متسائلين عن السبب الذي دفعه للحديث عن الأمر في الوقت الراهن. في حين لم يتحدث مطلقاً خلال وجود الوزير سعد جابر في منصبه.

 

وحسب آخر إحصائية، أعلنت الحكومة الأردنية، أمس الاثنين، تسجيل 45 حالة وفاة و1968 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها محليّة.

 

وارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المسجلة في إلى 624 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في الأردن إلى 55055 حالة. كما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 95 حالة. ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى 1138 حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

 

وتمّ إجراء 19159 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1,729,235 فحصاً.

 

وقالت وزارة الصحة إنه تعمل وزارة الصحّة حاليّاً على إيجاد آليّة لاحتساب أعداد حالات الشفاء اليوميّة،
بحيث تشمل الحالات المتواجدة في العزل المنزلي إلى جانب الحالات التي تكون في المستشفيات المعتمدة، وسيتمّ الإعلان عن الأعداد وفق الآليّة الجديدة فور جاهزيّتها.

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