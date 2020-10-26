فجر مدير مستشفيات البشير الأردنية، محمود زريقات، مفاجأة صادمة بشأن رد وزير الصحة الأردني السابق سعد الجابر، على مطالباته المستمرة بتوفير الأسرة والإمكانيات الطبية، مشيراً إلى أن الوزير السابق أصدر قرارات صادمة في أكثر من مرة.

وقال محمود زريقات، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”. إنه كان يشتكي لوزير الصحة السابق سعد جابر حول الاكتظاظ وعدم توفر أسرة كافية للمرضى في المستشفى؛ فكان يرد علي بالقول “دبّر حالك”.

وأضاف زريقات: “أكثر من مرة حكالي إياها، فمثلا المريض يبقى عندك تراسل جميع الجهات الحكومية ولم تجد له سرير فما على المريض إلا الانتظار وممكن ينتظر يومين أو ثلاثة”. مشيراً إلى أنه قدم استقالته أكثر من مرة.

مدير مستشفيات البشير: سعد جابر كان يقول لي "دبر حالك" قال مدير مستشفيات البشير، محمود زريقات إنه كان يشتكي لوزير الصحة السابق سعد جابر حول الاكتظاظ وعدم توفر أسرة كافية للمرضى في المستشفى؛ فكان يرد علي بالقول "دبّر حالك". pic.twitter.com/m1pGnp81ed — الأردنية نت (@alurdunyya) October 26, 2020

اكتظاظ مستشفى البشير

وأضاف زريقات تعليقا على انتشار صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر اكتظاظا للمرضى داخل طوارئ البشير: “المشكلة أن مستشفى البشير تعالج كل شيء، وليس كورونا فقط”.

وتابع: “من أسباب استقالتي أنني كنت أطالب بالانتقال للمبنى الجديد، ولكن وزير الصحة السابق سعد جابر لم يستمع إلى كلامي حول ذلك”.

وأوضح أن سبب الاكتظاظ أننا لم ننتقل إلى المبنى الجديد. مردفاً: “تفاجأت بقرار الدكتور سعد جابر بتحويل مستشفى البشير في يوم وليلة ليكون مخصصا لمرضى كورونا

رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاجموا المسؤول الأردني متسائلين عن السبب الذي دفعه للحديث عن الأمر في الوقت الراهن. في حين لم يتحدث مطلقاً خلال وجود الوزير سعد جابر في منصبه.

تخيل لو تصريح معاليك والوزير بمنصبه ، شو قيمة تصريحك الان غير الاستعراض — Mohannad (@wehdate79) October 26, 2020

ليش ما شربت حليب السباع وهوه بمنصبه — ياسين البحر (@johnv4smith) October 26, 2020

ليش تراجعت عن الاستقالة، تتحمل المسؤولية أيضاً. — Ahmed Abu_Abdullah (@AhmedAbuAbdull8) October 26, 2020

مع احترامي لحضرتك دكتور لكن وقت ما استقلت و قبل ما تتراجع عن استقالتك ليش ما طلعت على الاعلام و قلت هالحكي يا رجل انت بلسانك قلت اللي خلاني اتراجع عن الاستقالة هو سعد جابر 🤣 يعني اصدقك قبل ولا اصدقك هسا حدد موقفك — Hussein AlFayez (@AlfayezHussein) October 26, 2020

مسؤلون لا ينطقون الا كذبا لهذا هم مازالو في مناصبهم — غريب في وطنه (@Big_Tiger999) October 26, 2020

وحسب آخر إحصائية، أعلنت الحكومة الأردنية، أمس الاثنين، تسجيل 45 حالة وفاة و1968 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها محليّة.

وارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المسجلة في الأردن إلى 624 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في الأردن إلى 55055 حالة. كما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 95 حالة. ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى 1138 حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

وتمّ إجراء 19159 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1,729,235 فحصاً.

وقالت وزارة الصحة إنه تعمل وزارة الصحّة حاليّاً على إيجاد آليّة لاحتساب أعداد حالات الشفاء اليوميّة،

بحيث تشمل الحالات المتواجدة في العزل المنزلي إلى جانب الحالات التي تكون في المستشفيات المعتمدة، وسيتمّ الإعلان عن الأعداد وفق الآليّة الجديدة فور جاهزيّتها.

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