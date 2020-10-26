“اللي ياخده ياخده”.. “شاهد” ياسمين صبري كشفت صدرها وأثارت الجدل في أحدث ظهور لها!

أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري، جدلا واسعا بين متابعيها في أحدث ظهور لها بمهرجان الجونة السينمائي، خلال برنامج “إم بي سي تريندنغ”.

ياسمين صبري أكدت في تصريحاتها أنها غير مهووسة بالنظافة بسبب فيروس كورونا، كما أنها لا تشعر بالقلق حياله. وتعيش حياتها بشكل طبيعي، لافتة إلى أنها من الممكن أن تكون قد أصيبت بـكورونا وتعافت.

" البقاء للاقوى " pic.twitter.com/3nfC5OMoUa — فاضلي إكتئباية واحدة وافتح مكئبة (@wownotwow2) October 26, 2020

وأضافت صبري في لقاء تلفزيوني على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي خلال البرنامج المذاع عبر قناة “إم بي سي 4″:”انا مش ببقى مهوسة بالخوف وكده عادي أنا بستمر في حياتي، عادي جدًا، بالنسبة للفيروس، ممكن يكون جالنا وراح لأنه بديهي أكيد هيجي للعالم كله، واللي يأخده يأخده واللي يكمل يكمل، والبقاء للأقوى”.

لكن تصريح ياسمين صبري أثار الجدل بين المتابعين بسبب طريقة إجابتها، وقال بعضهم:” على أي اساس البقاء للأقوى والنفس البشرية معروفة بقلة حيلتها وضعفها حتى عند وخز الإبرة وبعيدا عن هالكلام اللي الأغلبية متفق عليه كونها نظرية مو رأي شخصي كيف تسول لها نفسها بالاستخفاف بهالوباء نظرا لوجود عواقب وخيمة إثر هالجائحة من فقدان ابدي وسوء الأحوال العامة والتدهور الملحوظ”.

كما قال آخرون إن ياسمين صبري تتمتع بالفعل بجمال لافت. إلا أنها لا تملك موهبة ولا أسلوبا بالحديث ويجب عليها الابتعاد عن التصريحات الصحافية حتى لا تقع بالمحظور.

كما يحدث معها دائمًا، آخرها تصريحها على هامش مهرجان الجونة أيضًا عندما عبّرت عن اهتمامها بالأعمال والأنشطة التي تهم المرأة. وسُئلت عن التفاتها إلى قضايا المرأة أم لا، ردت: “لا مفيش قضية”، وهو ما أثار السخرية حينما نفت وجود قضايا للمرأة.

شاهد أيضا: “سادفع الملايين”.. ياسمين صبري تتسبب بطلاق سيدة مصرية طالبها زوجها “أبو عين فارغة” بهذا الأمر الغريب!

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك