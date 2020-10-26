الإمارات ترعى دراسة تدشين خط بحري بين إسرائيل والسعودية وابن زايد “متحمس جدا”

في دلالة على قرب دخول السعودية على خط التطبيع العلني قريبا وإعلانه رسميا، ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية. أنه تجري دراسة إمكانية فتح معبر بحري مباشر للحجاج المسلمين حملة الجنسية الإسرائيلية، من ميناء إيلات، إلى ميناء جدة بالسعودية.

وتأتي هذه الفكر برعاية ودعم إماراتي حيث أفادت الصحيفة العبرية بأن وفدا إماراتيا، برئاسة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية. سلطان أحمد بن سليم، التي تعد أكبر مجموعة في العالم، مع رجال أعمال إماراتيين، زاروا ميناء إيلات هذا الأسبوع ورحبوا جدا بالفكرة.

وأوضحت الخطة التي قدمها مدير ميناء إيلات، جدعون غولبر، ومالك الميناء، شلومي فوغل، عن آلية العمل في هذا المعبر. حيث سترسو سفن الركاب في ميناء إيلات، ويمكن للمسلمين، حملة الجنسية الإسرائيلية الذين يريدون تأدية مناسك الحج والعمرة في مكة. ركوبها والإبحار مباشرة إلى جدة، التي تبعد حوالي 70 كيلومترا من مكة.

وقال غولبر، إن “أعضاء الوفد الإماراتي، بمن فيهم السلطان بن سليم، كانوا متحمسين للخطة وقالوا إنه يمكن تنفيذها.” مؤكدا أنه “قريبا ستكون هناك زيارة متبادلة من قبله، هو وطاقم ميناء إيلات إلى الإمارات.

وأضاف أن سيجرون في الأيام المقبلة اجتماعا عبر تطبيق الزوم.

ويؤدي الفلسطينيون في الداخل المحتل مناسك الحج والعمر، عن طريق السفر عبر معبر الكرامة الحدودي نحو الأردن. ومن ثم يتوجهون إلى السعودية، بعد منحهم جوازات سفر أردنية.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه سيتم فحص التعاون في تشغيل خط سفن حاويات، منتظم بين ميناء إيلات وميناء جبل علي بالإمارات، وهي رحلة تستغرق حوالي عشرة أيام.

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