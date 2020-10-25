الحوثي وصل لأكثر الأماكن حساسية بالمملكة.. هذا ما فعلته الطائرات المسيرة بقاعدة الملك خالد وابن سلمان عاجز

في هجوم حوثي جديد على السعودية، أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) اليمنية لليوم الثاني على التوالي عن قصفها قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية بواسطة طائرات مسيرة.

من جانبه ذكر المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في “تويتر” اليوم الأحد.

أن سلاح الجو المسير التابع للجماعة تمكن من “تنفيذ عملية هجومية باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط”.

بفضل الله وكرمه تمكن سلاح الجوالمسير من تنفيذعملية هجوميةباتجاه قاعدةالملك خالد الجويةبخميس مشيط بطائرتين مسيرتين نوع قاصف2k.

العملية استهدفت مرابض الطائرات الحربية في القاعدة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.

يأتي هذا الاستهداف ردا على التصعيد الجوي للعدو وحصاره المستمر على شعبنا. — العميد يحيى سريع (@army21ye) October 25, 2020



وأشار “سريع” إلى أن الهجوم نفذ بواسطة طائرتين مسيرتين من طراز “قاصف 2K”.

وقال سريع إن الهجوم جاء “ردا على التصعيد الجوي للعدو وحصاره المستمر على شعبنا”.

ولم يعلق التحالف العربي الذي تقوده السعودية بعد على إعلان الحوثيين الجديد.

ويواجه النظام السعودي منذ 5سنوات خطر كبير آخر قادم من اليمن، يتثمل في صواريخ الحوثيين التي كبدت السعودية خسائر فادحة منذ بداية حرب اليمن.

وسبق أن استهدفت جماعة الحوثي في اليمن بصواريخها، أماكن استراتيجية وحساسة في السعودية على راسها عملاق النفط السعودي “ارامكوا”. وتسببت بتلفيات كبيرة في إحدى محطاتها وتوقف الإنتاج.

وذلك فضلا عن استهداف الحوثيين لمطارات حيوية بالمملكة ومقرات حكومية وكذلك كتل سكنية، وسقط عدد من المدنيين قتلى في هذه الغارات.

شاهد أيضا: “شاهد” أسير يمني في سجون الحوثي يفضح التحالف بعدما حاول مراسل “الحدث” التذاكي على الهواء مباشرة!

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك