هبت نسمة هواء وكشفت المستور.. “شاهد” الاطلالة الفاضحة للإعلامية انجي علي في مهرجان الجونة!

أثارت الإعلامية المصرية إنجي علي، جدلاً واسعاً بين المُتابعين بسبب إطلالتها الجريئة في حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

وارتدت إنجي علي فستان “تايجر” قصير جداً، مكشوف بشكل فاضح من ناحية الصدر، وظهرت بفيديو متداول رصدته “وطن”، وهي تحاول تغطية صدرها العاري بيديها بعدما كشفت نسمات الهواء، المستور.

كما ارتدت إنجي علي في أول يوم، فستاناً أسود طويل، وضيق بدون أكتاف، أبرز صدرها بشكل فاضح جداً، كما أظهرها بوزن زائد.

وانتقد المتابعون ملابس الإعلامية الجريئة، خاصة أنها لا تناسب سنها الذي تجاوز الـ50 عاماً.

يذكر أن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي انطلقت مساء الجمعة 23 أكتوبر، وستستمر حتى 31 من نفس الشهر.

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