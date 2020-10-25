قطر ردت الجميل لتركيا.. “شاهد” ماذا فعلت شركة قطرية وحرقت دم الحاقدين في الرياض وأبوظبي

أطلقت شركة قطرية حملة تعريفية للمنتجات والبضائع التركية، وذلك رداً على الحرب الاقتصادية التي يقودها حكام السعودية والإمارات ضد المنتجات التركية.

وأطلقت شركة “الرونق” والتي تعد أحد أكبر المتاجر القطرية، وفق ما رصدت “وطن”، حملة تعريف بالمنتجات التركية، وذلك رداً على حملات غير رسمية في دول خليجية أخرى، تدعو إلى مقاطعة المنتجات التركية.

وقامت شركة “الرونق” في كل فروعها، بوضع ملصقات تحمل العلم التركي على كافة المنتجات التركية الموجودة لديها، وقامت بتخفيض سعر بيع الجملة.

وفي السياق، نقلت وكالة الأناضول التركية، عن رئيس مجلس إدارة شركة “الرونق التجارية”، أرجع محمد إبراهيم الدرويش، أن هذه الخطوة تعود إلى عدة أسباب، منها الموقف التركي مع الشعب القطري أثناء حصار قطر.

وأوضح أنهم سجلوا “إقبالاً على شراء المنتجات التركية دعما لتركيا، وأن الحملة لاقت تفاعلا قويا، لافتاً إلى أن هناك متاجر قطرية بدأت التواصل معنا للقيام بنفس النظام الذي قمنا به وتخصيص جوانب كاملة وتوسيعها لوضع المنتجات التركية المختلفة حتى يعرف الزبائن أنها من تركيا ويقبلون على شرائها”.

وأشار الدرويش، إلى أن عدد المنتجات التركية المعروضة يتجاوز 5 آلاف منتج، وأنه تم استبدال منتجات من بلاد أخرى بالمنتج التركي دعما لتركيا واقتصادها، مؤكداً أن المنتجات التركية ذات جودة عالية وأسعار تنافسية مناسبة لجميع فئات المجتمع، ما يجعل الناس حريصة على اقتنائها”.

ولفت إلى أن “هناك متاجر قطرية بدأت التواصل معنا للقيام بنفس النظام الذي قمنا به وتخصيص جوانب كاملة وتوسيعها لوضع المنتجات التركية المختلفة حتى يعرف الزبائن أنها من تركيا ويقبلون على شرائها”.

من جانبه، أجرى السفير التركي في قطر “مصطفى كوكصو”، السبت، زيارة إلى أحد متاجر “الرونق”، وقدم الشكر لصاحبه محمد الدرويش على هذه الخطوة.

جاء ذلك قبل يوم من كشف بيان مشترك لرؤساء أكبر 8 مجموعات أعمال تركية، تلقيهم شكاوى من شركات سعودية، بإجبارها من جانب حكومة المملكة، على توقيع خطابات تلزمها بعدم استيراد بضائع من تركيا.

وأضاف أنه “مع حملات التشويه لتركيا ودعوات مقاطعة المنتجات التركية التي تقودها بعض الدول للأسف الشديد وجدنا أنه من دورنا أن نقوم بهذه الحملة”.

ومنذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يشارك آلاف الناشطين من دول عربية في حملة لدعم تركيا، عبر وسم “#الحملة_الشعبية_لدعم_تركيا”، الذي دخل قائمة الأكثر انتشارا على تويتر، عقب ساعتين فقط من انطلاق الحملة.

وأشاد الناشطون عبر مشاركاتهم في الحملة، بموقف تركيا الداعم للشعوب العربية والإسلامية، ومساندتها لقضايا المظلومين والمقهورين حول العالم.

وجاءت حملة دعم تركيا ردا على حملات أطلقها الذباب الإلكتروني التابع لدولتي السعودية والإمارات، اللتين تطالبان بمقاطعة المنتجات التركية في بلادهما، بالتزامن مع تصريحات من شخصيات سعودية معروفة تطالب بمقاطعة تركيا ومنتجاتها.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كتب رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، عبر تويتر: “مقاطعة المنتجات التركية التي تشمل الاستيراد والاستثمار والسياحة مسؤولية كل فرد سعودي”.

وفي 9 من الشهر نفسه، دعا الأمير السعودي “عبدالرحمن بن مساعد”، عبر تغريدة على تويتر، إلى مقاطعة المنتجات التركية، قائلا: “أدعو الجميع لمقاطعة شعبية كاملة للمنتجات التركية”.

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