“الاقتراع هنا”..  “شاهد” ليدي جاجا وقفت بشكل مثير للغاية وأبرزت مؤخرتها لشحذ همم المنتخبين!

أعلنت المغنية الأمريكية ليدي جاجا عن مشاركتها بصوتها في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وذلك عبر خدمة البريد.

ونشرت ليدي جاجا صورة عبر “انستجرام” رصدتها “وطن” فور انتهاء ادلائها بصوتها في الانتخابات التي ينافس فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وظهرت ليدي جاجا بالصورة وهي تجلس بطريقة غريبة على الكرسي، وتمسك بإحدي يديها أوراق المشاركة، وباليد الأخرى “تشد شعرها”، في مشهد غريب وكأنها تريد إيصال رسالة مُعينة بهذه الصورة.

وعلقت ليدي جاجا على الصورة: ” الاقتراع هنا! إنه يوم التصويت المبكر- اليوم المثالي للانضمام إلى 46 مليون شخص أدلوا بأصواتهم بالفعل في انتخابات 2020. ضع خطتك للتصويت مبكرًا الآن”.





وحثت ليدي جاجا في وقت سابق جمهورها على المشاركة في المبادرة التطوعية لحماية الانتخابات الأمريكية ومساعدة الناخبين خلال الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر المقبل.

كما نشرت ليدي جاجا أغنية عبر حسابها الرسمي على إنستجرام أشارت فيها إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

https://www.instagram.com/p/CGndtNaDkjo/

ورجح المُتابعون أن ليدي جاجا أدلت بصوتها لصالح بايدن، مستدلين بذلك على مافعلته فو إعلان فوز ترامب على منافسته هيلاري كلينتون قبل ثلاث سنوات، حين اعتصمت في نيويورك ومن أمام برج ترامب، وحملت شعاراً: “الحب يلغي الكراهية”.

وتواجدت جاجا خلال فرز الأصوات في مقر حملة كلينتون وشوهدت وهي تبكي بعدما علمت أن الأمر محسوم لترامب.

كما أن المطربة الأمريكية، شنت هجوما عنيفا ضد ترامب، بعد حادثة مقتل المواطن الأمريكي الأسود، جورج فلويد، واصفة إياه بـ”الأحمق والعنصري.

وكتبت غاغا حينها عن ترامب في بيان لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “يحتفظ بأقوى منصب في العالم، لكنه لا يقدم سوى الجهل والتحيز بينما تستمر حياة السود، لقد عرفنا أنه أحمق وعنصري منذ توليه منصبه”.

وتابعت: “إنه يغذي نظاما متجذرا بالفعل في العنصرية والنشاط العنصري، ويمكننا جميعا أن نرى ما يحدث”.

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