هيلدا خليفة
هيلدا خليفة
حياتنا

إعلاميات يستعرضن أجسادهن في مهرجان الجونة.. “شاهد” كيف ظهرت اللبنانية هيلدا خليفة شبه عارية!

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أثارت الإعلامية اللبنانية جدلاً واسعاً بإطلالاتها الجريئة في الذي تقدمه بنفسها.

 

وارتدت هيلدا في اليوم الأول،  فستاناً أخضر يكشف أكثر مما يستر، فلا يغطى سوى وسط جسدها بينما كشف صدرها وقدميها، وهو من توقيع المصمم اللبناني العالمي .

https://www.instagram.com/p/CGsUNfohypf/

 

أما الفستان الثاني، فهو أيضاً من تصميم إيلي صعب، ويبدو أكثر احتشاماً من الأخضر، لكنه في الواقع ليس كذلك، فهو أسود مكشوف ناحية الصدر، وطويل، لكن لا يوجد “بطانة” تحته، ما جعل ملابسها الداخلية أيضاً مكشوفة.

https://www.instagram.com/p/CGuYUFeBIhY/

 

وتصدر اسم هيلدا خليفة التريندات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جرأة فساتينها، وشبهها الجمهور بالممثلة رانيا يوسف التي ظهرت بدون بطانة  فى الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي قبل عامين.

 

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء أول أمس الجمعة، تحت شعار “”، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في والعالم.

 

ويُعد هذا المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ بداية جائحة فيروس “”.

 

 

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