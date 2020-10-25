إعلاميات يستعرضن أجسادهن في مهرجان الجونة.. “شاهد” كيف ظهرت اللبنانية هيلدا خليفة شبه عارية!

أثارت الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة جدلاً واسعاً بإطلالاتها الجريئة في مهرجان الجونة السينمائي الذي تقدمه بنفسها.

وارتدت هيلدا في اليوم الأول، فستاناً أخضر يكشف أكثر مما يستر، فلا يغطى سوى وسط جسدها بينما كشف صدرها وقدميها، وهو من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

https://www.instagram.com/p/CGsUNfohypf/

أما الفستان الثاني، فهو أيضاً من تصميم إيلي صعب، ويبدو أكثر احتشاماً من الأخضر، لكنه في الواقع ليس كذلك، فهو أسود مكشوف ناحية الصدر، وطويل، لكن لا يوجد “بطانة” تحته، ما جعل ملابسها الداخلية أيضاً مكشوفة.

https://www.instagram.com/p/CGuYUFeBIhY/

وتصدر اسم هيلدا خليفة التريندات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جرأة فساتينها، وشبهها الجمهور بالممثلة رانيا يوسف التي ظهرت بدون بطانة فى الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي قبل عامين.

هيلدا خليفة نسيت البطانة — ابلة حكمت 🌵🌴🌵🌴🌵🌴🌵🌴🌵🌴🌵🌴🌵🌴🌵🌴 (@mahasinawiaa) October 23, 2020

هيلدا خليفة مهرجان الجونة pic.twitter.com/SxF7aF0oKs — فاضلي إكتئباية واحدة وافتح مكئبة (@wownotwow2) October 23, 2020

هيلدا خليفه هي اللي قدمت حفل إفتتاح مهرجان الجونة، وحاجه أووواه لالاه خالص يعني💙💙💙 — ياسمين🌸 (@YasmineShehab4) October 24, 2020

ما تتهدي بقى يا شيخه https://t.co/G1oUCkTceR — الشامي… (@shamy_ahmed) October 24, 2020

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء أول أمس الجمعة، تحت شعار “الإنسان والحلم”، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

ويُعد هذا المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ بداية جائحة فيروس “كورونا”.

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