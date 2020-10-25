أحلام والرئيس الفرنسي
أحلام والرئيس الفرنسي
حياتنا

“اجعلوا هذا الفيديو يزلزل الأرض من تحت اقدام ماكرون”.. “شاهد” أحلام تقع في المحظور وتحذف مقطعاً للحوثيين

كتب Author 2
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تعرضت الفنانة الإماراتية إلى موقف مُحرج حين شاركت في الحملة المنددة بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمسيئة للإسلام.

 

ونشرت أحلام مقطع فيديو يُظهر احتفالاً مؤثراً بالمولد النبوي الشريف وعلقت عليه قائلة: “الفيديو الشيشان الآن !!!!! وينكم يا مسلمين ؟؟؟؟!!!!!! انصروا وحبيب الله وشفيعنا محمد بن عبدالله اجعلوا هذا الفيديو يزلزل الأرض من تحت اقدام ماكرون”.

 

بيد أن جمهور أحلام نبهها بأن المقطع يعود لاحتفال بالمولد فتداركت الوضع وقامت بحذف التغريدة، وردت على أحد التعليقات قائلة: “بس منظر مهيب بأبي وأمي انت يا رسول الله، ويطلع كم واحد يقول الفيديو قديم والمولد بدعة بصراحة نحنا مش حقنا قليل فينا بكل امانة.. ياه وين وصلنا”.

 

https://www.instagram.com/p/CGvVBBjBrWW/

 

هذا و قد شاركت أحلام في عدة تغريدات بالحملة الداعية إلى والدعاء على ماكرون ونشر صورته والحذاء مطبوع على وجهه.

 

 

والأربعاء، قال ماكرون، في تصريحات صحفية، إن بلاده لن تتخلى عن “” (تعود للمجلة الفرنسية شارلي إيبدو)، والمنشورة على واجهات المباني بعدة مدن فرنسية بينها تولوز ومونبولييه (جنوب).

 

وعلى إثر تصريحات ماكرون، انطلقت بعدة دول عربية حملة لمقاطعة ، حيث عرفت الحملة تفاعلا كبيرا من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي.

 

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