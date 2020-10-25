“اجعلوا هذا الفيديو يزلزل الأرض من تحت اقدام ماكرون”.. “شاهد” أحلام تقع في المحظور وتحذف مقطعاً للحوثيين

تعرضت الفنانة الإماراتية أحلام إلى موقف مُحرج حين شاركت في الحملة المنددة بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمسيئة للإسلام.

ونشرت أحلام مقطع فيديو يُظهر احتفالاً مؤثراً بالمولد النبوي الشريف وعلقت عليه قائلة: “الفيديو الشيشان الآن !!!!! وينكم يا مسلمين ؟؟؟؟!!!!!! انصروا رسول الله وحبيب الله وشفيعنا محمد بن عبدالله اجعلوا هذا الفيديو يزلزل الأرض من تحت اقدام ماكرون”.

الفنانه احلام متحمسه نزلت مقطع فديو من ميدان السبعين بصنعاء السنة الماضية خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي وقالت

الشيشان الان😂 واول ماقالوا لها بالتعليقات ان الفديو

من صنعاء حذفته 😂 pic.twitter.com/Egveh6bJ8z — 🇾🇪 Emad (@adare_) October 24, 2020

بيد أن جمهور أحلام نبهها بأن المقطع يعود لاحتفال الحوثيين بالمولد فتداركت الوضع وقامت بحذف التغريدة، وردت على أحد التعليقات قائلة: “بس منظر مهيب بأبي وأمي انت يا رسول الله، ويطلع كم واحد يقول الفيديو قديم والمولد بدعة بصراحة نحنا مش حقنا كورونا قليل فينا بكل امانة.. ياه وين وصلنا”.

https://www.instagram.com/p/CGvVBBjBrWW/

هذا و قد شاركت أحلام في عدة تغريدات بالحملة الداعية إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية والدعاء على ماكرون ونشر صورته والحذاء مطبوع على وجهه.

#إلا_رسول_الله_يا_فرنسا اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك يارب #الا_رسول_الله pic.twitter.com/g2jr81g6hu — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) October 24, 2020

والأربعاء، قال ماكرون، في تصريحات صحفية، إن بلاده لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتورية” (تعود للمجلة الفرنسية شارلي إيبدو)، والمنشورة على واجهات المباني بعدة مدن فرنسية بينها تولوز ومونبولييه (جنوب).

وعلى إثر تصريحات ماكرون، انطلقت بعدة دول عربية حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية، حيث عرفت الحملة تفاعلا كبيرا من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي.

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