مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي
مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي
الهدهد

تغريدة نارية لمفتي عمان الشيخ أحمد الخليلي عن الرسول الكريم بعد إساءة ماكرون تلقى تفاعلا واسعا

كتب وطن
0

نشر الشيخ المفتي العام بسلطنة عمان، تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر تحدث فيها عن الرسول الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ وذلك عقب إساءة إيمانويل للإسلام والنبي الكريم.

 

وقال “” في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي بتويتر ما نصه:”كان من رأفته ﷺ بخلق الله: حرصُه على هدايتهم؛ لينتشلهم من الضلالة، وليصونهم من العذاب بالهداية، ولذلك كان يتحمل من هموم دعوتهم، وأحزانه على صدودهم، ما يكاد يذهب بحياته”

 

وتابع مفتي السلطنة:”وقد عاتبه الله تعالى على ذلك عتابا لطيفا في قوله: “فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا”.”

 

وأشاد ناشطون بمفتي السلطنة أحمد الخليلي ومواقفه المناصرة للدين دائما. وكلمة الحق التي يصدح بها بعيدا عن الأهواء السياسية مشددين أنه لا يجامل على حساب دينه.

 

وتصدر هاشتاغ “#إلا_رسول_الله_يا_” قائمة الترند على موقع “تويتر” في سلطنة عمان. عقب إصرار الرئيس الفرنسي على نشر الصور المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على واجهات بعض المباني في فرنسا.

 

ودعا مغردون عمانيون إلى مقاطعة على نطاق واسع في سلطنة عمان.

 

وقرّرت بالفعل الأسواق المركزيّة في سلطنة عمان مُقاطعة المنتجات الفرنسية وتداول نشطاء صورًا للمنتجات التي جرى رفعها من تلك المراكز.

 

وأحدثت الحملة الإسلامية حول العالم لمقاطعة منتجات فرنسا نتائج سريعة، وحثت وزارة الشؤون الخارجية في فرنسا، اليوم الأحد. الدول الإسلامية على عدم مقاطعة المنتجات الفرنسية.

 

وقالت وزارة في بيان إن: الأيام القليلة الماضية شهدت دعوات في العديد من دول الشرق الأوسط لمقاطعة المنتجات الفرنسية. لا سيما المنتجات الغذائية، فضلا عن دعوات للتظاهر ضد فرنسا بسبب نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد، بحسب “رويترز”.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“أختي مش لابسة حجاب”.. “شاهد” اعتداء وحشي بشع على أردني…

الهدهد

حملة المقاطعة تؤتي ثمارها سريعا.. فرنسا تصرخ رسميا وتناشد المسلمين التراجع وماكرون…

الهدهد

تُحسب لها.. الكويت أول دولة عربية تتخذ موقفا رسميا ضد “المجنون” ماكرون…

الهدهد

“شاهد” كلمة حق قالها الداعية الكويتي عثمان الخميس نصرة للرسول الكريم…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.