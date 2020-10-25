نشر الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام بسلطنة عمان، تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر تحدث فيها عن الرسول الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ وذلك عقب إساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإسلام والنبي الكريم.

وقال “أحمد الخليلي” في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي بتويتر ما نصه:”كان من رأفته ﷺ بخلق الله: حرصُه على هدايتهم؛ لينتشلهم من الضلالة، وليصونهم من العذاب بالهداية، ولذلك كان يتحمل من هموم دعوتهم، وأحزانه على صدودهم، ما يكاد يذهب بحياته”

كان من رأفته ﷺ بخلق الله: حرصُه على هدايتهم؛ لينتشلهم من الضلالة، وليصونهم من العذاب بالهداية، ولذلك كان يتحمل من هموم دعوتهم، وأحزانه على صدودهم، ما يكاد يذهب بحياته، وقد عاتبه الله تعالى على ذلك عتابا لطيفا في قوله: "فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا". — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) October 24, 2020

وتابع مفتي السلطنة:”وقد عاتبه الله تعالى على ذلك عتابا لطيفا في قوله: “فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا”.”

وأشاد ناشطون بمفتي السلطنة أحمد الخليلي ومواقفه المناصرة للدين دائما. وكلمة الحق التي يصدح بها بعيدا عن الأهواء السياسية مشددين أنه لا يجامل على حساب دينه.

وتصدر هاشتاغ “#إلا_رسول_الله_يا_فرنسا” قائمة الترند على موقع “تويتر” في سلطنة عمان. عقب إصرار الرئيس الفرنسي على نشر الصور المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على واجهات بعض المباني في فرنسا.

ودعا مغردون عمانيون إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية على نطاق واسع في سلطنة عمان.

وقرّرت بالفعل الأسواق المركزيّة في سلطنة عمان مُقاطعة المنتجات الفرنسية وتداول نشطاء صورًا للمنتجات التي جرى رفعها من تلك المراكز.

وأحدثت الحملة الإسلامية حول العالم لمقاطعة منتجات فرنسا نتائج سريعة، وحثت وزارة الشؤون الخارجية في فرنسا، اليوم الأحد. الدول الإسلامية على عدم مقاطعة المنتجات الفرنسية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن: الأيام القليلة الماضية شهدت دعوات في العديد من دول الشرق الأوسط لمقاطعة المنتجات الفرنسية. لا سيما المنتجات الغذائية، فضلا عن دعوات للتظاهر ضد فرنسا بسبب نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد، بحسب “رويترز”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك