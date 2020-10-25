رغد صدام حسين
رغد صدام حسين
الهدهد

“فبركة وتزوير مرة أخرى”.. تغريدة “حساسة” منسوبة لـ رغد صدام حسين تثير الجدل وهذا ما قالته

كتب وطن
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أبدت ابنة الرئيس العراقي الراحل، غضبها واستنكارها لفبركة تغريدة نسبت لها تدعو لتظاهرات في .

 

ونفت رغد نشرها تغريدة على “تويتر” تحرض على الاحتجاجات في العراق، وكتبت: “فبركة وتزوير مرة أخرى.. هذه التغريدة غير موجودة على الحساب الرسمي”.

 

وأضافت وفق ما رصدته (وطن): “بإمكانكم الرجوع بالحساب إلى توقيتها والتأكد من عدم وجودها إطلاقا”.

 

وتابعت: “تمت فبركة التغريدة ونسبها للسيدة رغد صدام حسين باستخدام حسابها الرسمي”.

 

هذا وتجددت صباح اليوم الأحد الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات الوسط والجنوب للمطالبة بـ”إصلاحات خدمية وسياسية”.

 

وتوافد المئات من المحتجين على ساحة التحرير في بغداد، ومثلهم على الساحات الأخرى في محافظات الوسط والجنوب.

 

هذا وندد المحتجون بعدم قيام الحكومة بمحاسبة قتلة المتظاهرين في الأشهر الماضية، وغياب الإصلاحات في حكومة .

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