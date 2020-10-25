ماكرون
ماكرون
الهدهد

تعليق ناري من شيخة قطرية بارزة على إساءة “الارعن” ماكرون للنبي محمد قبل أن نحاسب يوم القيامة

كتب وطن
0

وجهت الشيخة القطرية البارزة، ، نصيحة إلى حتى ينصروا بعد اساءة إيمانويل له في تصريحات أثارت موجة غضب واسعة، وسط صمت من قبل الحكومات العربية والاسلامية على تصرفات الارعن الفرنسي.

 

وقالت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، في تغريدة رصدتها “وطن”: ” علينا أن لا ننتظر المواقف الرسمية، عندما نحاسب يوم القيامة، سنحاسب كأفراد!”.

 

وأضافت: “كل مسلم غيور يجب عليه أن ينضم لحملة #مقاطعة_البضائع_الفرنسية من منطلق ديني بحت!, تذكر … يوم الحساب، ستحاسب وحدك!، لنقم بما يلزم علينا كمسؤولية فردية”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي الأميرة القطرية تفاعلوا مع التغريدة مشيدين بدور القطريين في تدشين حملة لمقاطعة البضائع الفرنسية، والدور القطري في التصدي للإساءة الفرنسية للإسلام والنبي محمد.

 

وكانت قطر من أول المبادرين لمقاطعة البضائع الفرنسية وأعلنت عدد من شركاتها عن مقاطعة تلك البضائع والمشاركة في الحملة التي انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي رداً على إساءات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

 

وكان الرئيس الفرنسي قد تهجم على الدين الإسلامي والنبي محمد الأربعاء الماضي، كما أعلن سماحه بنشر رسوم مسيئة للرسول الكريم في كافة أنحاء ، بزعم حرية الرأي والتعبير، الأمر الذي لاقى غضباً واسعاً باستثناء الصمت السعودي والإماراتي.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“شاهد” خالد الفيصل يقدم الحلوى لسفير فرنسا ويطمأنه بأن السعودية لن تشارك…

تقارير

السعودية تخذل الرسول وكل الفضل لابن سلمان.. باكستان صارت لسان المسلمين بعد تمييع…

الهدهد

مستشار ابن زايد يدعو المسلمين لوقف مقاطعة منتجات فرنسا والتعامل مع سب الرسول…

حياتنا

“شاهد” السعودية أمل الشهراني تُغير أحكام الشرع الاسلامي “على…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.