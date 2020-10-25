تعليق ناري من شيخة قطرية بارزة على إساءة “الارعن” ماكرون للنبي محمد قبل أن نحاسب يوم القيامة

وجهت الشيخة القطرية البارزة، مريم آل ثاني، نصيحة إلى المسلمين حتى ينصروا النبي محمد بعد اساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون له في تصريحات أثارت موجة غضب واسعة، وسط صمت من قبل الحكومات العربية والاسلامية على تصرفات الارعن الفرنسي.

وقالت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، في تغريدة رصدتها “وطن”: ” علينا أن لا ننتظر المواقف الرسمية، عندما نحاسب يوم القيامة، سنحاسب كأفراد!”.

وأضافت: “كل مسلم غيور يجب عليه أن ينضم لحملة #مقاطعة_البضائع_الفرنسية من منطلق ديني بحت!, تذكر … يوم الحساب، ستحاسب وحدك!، لنقم بما يلزم علينا كمسؤولية فردية”.

علينا أن لا ننتظر المواقف الرسمية، عندما نحاسب يوم القيامة، سنحاسب كأفراد!

كل مسلم غيور يجب عليه أن ينضم لحملة #مقاطعة_البضائع_الفرنسية من منطلق ديني بحت!

تذكر … يوم الحساب، ستحاسب وحدك!

لنقم بما يلزم علينا كمسؤولية فردية . . — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) October 25, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي الأميرة القطرية تفاعلوا مع التغريدة مشيدين بدور القطريين في تدشين حملة لمقاطعة البضائع الفرنسية، والدور القطري في التصدي للإساءة الفرنسية للإسلام والنبي محمد.

يتعاملون معنا بأننا السوق الاستهلاكي لكل منتجاتهم حتى القذرة منها.

خابوا وخابت ظنونهم #إلا_رسول_الله — Omar .T. Habib (@OmarTHabib1) October 26, 2020

صحيح و الله، كلنا سيسأل عن ما قام به لنصرة حبيبنا محمد و الاسلام "و كل اتيه يوم القيامة فردا" — قطرة ندى (@NadaSaid2022020) October 25, 2020

نتفق مع المقاطعه للبضائع الفرنسيه ولكن اغلب الناس ليس لديهم ثقافة لتحديد هوية المنتج لذلك العبء الأكبر على التجار لوضع المنتجات الفرنسيه في رفوف خاصه ويعلن عليها انها من هذه الدوله. — بين السطور (@d47BYiU0yyikFsj) October 26, 2020

حفظ الله قطر وحفظ الله الأميرتميم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ قطر وأن يحفظ الخليج وأن يوحد صفهم ويجمع كلمتهم اللهفه والمحبه والأخوه اللتي شاهدناها منكم أنستنا أوجاعنا دمتم بحفظ الله ورعايته ❤ — AHMED (@yiis8ogBaFY9TAy) October 26, 2020

للله درك 👏🏻💙 — مناهل ~🖤 (@MANAHELQAT) October 25, 2020

من دافع عن عرض أخيه المسلم حرم الله وجهه على النار، فكيف بمن دافع عن عرض رسول الله ﷺ !!

اللهم عز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين — Rahmani Nouri (@RahmaniNouri) October 25, 2020

وكانت قطر من أول المبادرين لمقاطعة البضائع الفرنسية وأعلنت عدد من شركاتها عن مقاطعة تلك البضائع والمشاركة في الحملة التي انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي رداً على إساءات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان الرئيس الفرنسي قد تهجم على الدين الإسلامي والنبي محمد الأربعاء الماضي، كما أعلن سماحه بنشر رسوم مسيئة للرسول الكريم في كافة أنحاء فرنسا، بزعم حرية الرأي والتعبير، الأمر الذي لاقى غضباً واسعاً باستثناء الصمت السعودي والإماراتي.

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