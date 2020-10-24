محمد رمضان
محمد رمضان
حياتنا

“الشرع حلل أربعة”.. “شاهد” محمد رمضان يثير غضب النساء بعدما دعا الرجال إلى خطوة أثارت جنونهن!

كتب Author 2
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أثار الفنان المصري ، موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر “” أغنيته الجديدة “”.

 

ونشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على “” لتحضيرات الأغنية مرفقة بتعليق: “من #دبي بدأنا التحضير لتصوير أغنية #الشرع_حلل_أربعة✌🏽”.

https://www.instagram.com/p/CGmX-x9haRv/

 

وتقول كلمات الأغنية: “جامدين ومحدش زينا والناس كلها بتحبنا، ولو نفسك تبقى وسطنا، محتاج تتعلم مننا، والبت شمعة منورة من يومها دي مدلعة، والشرع حلل أربعة”.

 

واعتبر الناشطون أن محمد رمضان يدعو إلى تعدد الزوجات مُعربين عن غضبهم منها، خاصة وأن اسم الأغنية مستوحى من جملة يستخدمها كل من يبرر الزواج مرة أخرى.

 

وسخر بعضهم من أن الرجال لا يعرفون شيئاً عن شرع الدين الإسلامي سوى أنه حلل للرجل الارتباط بأربعة نساء، وطالبوه بارتداء ملابسه أولاً قبل أن يدعو الرجل لتكرار تجربة الزواج.

 

بينما رأى آخرون أن رمضان لم يعد يجد كلمات مُناسبة ليُغنيها، فأصبح يؤدي أي شيء، وأغنيته “الشرع حلل أربعة” انعكاساً لفلسه فنياً، مؤكدين أن النساء سيكرهونه بعد هذه الأغنية.

 

اسم مشابه لأغنية محمد رمضان

المفارقة، أن الفنان المصري طرح برومو أغنية جديدة تحمل اسماً مُشابهاً “الشرع محللي أربعة”.

 

وحول الجدل المتوقع، قال حمادة هلال: “أغنية الشرع محللي أربعة، موجودة معي بتنازلاتها من حوالي ثلاثة أشهر وكان من المفترض تنزل ولكن حصلت لي ظروف خاصة أدت لتأجيلها”.

 

وأضاف هلال في تصريحات لبرنامج “إي تي بالعربي” : “كنت مقرر أنزل هذه الأيام أغنية طحن بطحن، ولكني وجدت مجهود بيضيع وفكرة أغنية يتم أخذها ولن أقول سرقتها لأن السرقة كلمة كبيرة”.

 

وتابع هلال: “يمكن يكون توارد أفكار ووارد يكون هناك من يبلغ بأسماء أغنية لفكرة حلوة! ولكن هذه أغنية تعبنا فيها جدا واشتغلنا عليها ولن أعطي فرصة لأحد أن يأخذ مجهودي”.

 

الجدير بالذكر أن محمد رمضان طرح 30 أغنية خلال عامين، وكان آخرها “يا حبيبي”، التي يتعاون فيها مع النجم العالمى ميتر جيمس.

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