“الشرع حلل أربعة”.. “شاهد” محمد رمضان يثير غضب النساء بعدما دعا الرجال إلى خطوة أثارت جنونهن!

أثار الفنان المصري محمد رمضان، موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر “برومو” أغنيته الجديدة “الشرع حلل أربعة”.

ونشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على “انستجرام” لتحضيرات الأغنية مرفقة بتعليق: “من #دبي بدأنا التحضير لتصوير أغنية #الشرع_حلل_أربعة✌🏽”.

https://www.instagram.com/p/CGmX-x9haRv/

وتقول كلمات الأغنية: “جامدين ومحدش زينا والناس كلها بتحبنا، ولو نفسك تبقى وسطنا، محتاج تتعلم مننا، والبت شمعة منورة من يومها دي مدلعة، والشرع حلل أربعة”.

واعتبر الناشطون أن محمد رمضان يدعو إلى تعدد الزوجات مُعربين عن غضبهم منها، خاصة وأن اسم الأغنية مستوحى من جملة يستخدمها كل من يبرر الزواج مرة أخرى.

وسخر بعضهم من أن الرجال لا يعرفون شيئاً عن شرع الدين الإسلامي سوى أنه حلل للرجل الارتباط بأربعة نساء، وطالبوه بارتداء ملابسه أولاً قبل أن يدعو الرجل لتكرار تجربة الزواج.

بينما رأى آخرون أن رمضان لم يعد يجد كلمات مُناسبة ليُغنيها، فأصبح يؤدي أي شيء، وأغنيته “الشرع حلل أربعة” انعكاساً لفلسه فنياً، مؤكدين أن النساء سيكرهونه بعد هذه الأغنية.

هذا على ايش مشتهر ؟ مقرف و تفكيره وصخ المفروض يرجعونه للمستنقع اللي طلعوه منه https://t.co/vyn0DjgH4E — libra (@l6l5li) October 23, 2020

هذا ةحبة من يومه ما انصدمت

وش ننتظر من واحد يدافع عن متحرش مغتصب ؟ https://t.co/ZVA3Jwq7J7 — 𝗹𝗶𝘀𝗵𝗮 (@l_O_S_H_Y) October 24, 2020

طيب ترا الاغاني حرام ولا بس ينأخذ من الشرع زواج الاربعه؟ https://t.co/eDLEbTZ5AU — rrr (@iiei99) October 24, 2020

اي يشربون يرْنون ومتزاحمين بالنوادي الليليه ثم يروح الاستديو ويسجل اغنيه بذا الاسم https://t.co/EYigm5tiZ2 — Ew (@F2nty) October 23, 2020

هم اصلا وش يعرفون بالشرع غير انه حلل اربع🥴 https://t.co/7qC1BVbuuz — +DRAMA QUEEN+ (@Rixiil_) October 24, 2020

روح البس وبعدين عن نتكلم عالشرع https://t.co/qZGR69SUM3 — Reem (@lamscorpion) October 24, 2020

يضحك كلعاده الذكور مايعرفون بدينهم الا الشرع محلل اربع بس https://t.co/e7zH7ZdUHy — ♀| jjk1 kth1 | 𐤀 (@RGTK0) October 24, 2020

محمد رمضان ما عرف الشرع الا باسمه الثاني وانو حلل اربعه https://t.co/gwQLDqZy2t — Elephant🐘 (@meckoudp) October 24, 2020

أخوي اذا ما عندك كلمات للأغنية لا تغني https://t.co/iHPzBNIyhU — 🥥 (@maybemoniiica) October 24, 2020

اسم مشابه لأغنية محمد رمضان

المفارقة، أن الفنان المصري حمادة هلال طرح برومو أغنية جديدة تحمل اسماً مُشابهاً “الشرع محللي أربعة”.

وحول الجدل المتوقع، قال حمادة هلال: “أغنية الشرع محللي أربعة، موجودة معي بتنازلاتها من حوالي ثلاثة أشهر وكان من المفترض تنزل ولكن حصلت لي ظروف خاصة أدت لتأجيلها”.

وأضاف هلال في تصريحات لبرنامج “إي تي بالعربي” : “كنت مقرر أنزل هذه الأيام أغنية طحن بطحن، ولكني وجدت مجهود بيضيع وفكرة أغنية يتم أخذها ولن أقول سرقتها لأن السرقة كلمة كبيرة”.

وتابع هلال: “يمكن يكون توارد أفكار ووارد يكون هناك من يبلغ بأسماء أغنية لفكرة حلوة! ولكن هذه أغنية تعبنا فيها جدا واشتغلنا عليها ولن أعطي فرصة لأحد أن يأخذ مجهودي”.

الجدير بالذكر أن محمد رمضان طرح 30 أغنية خلال عامين، وكان آخرها “يا حبيبي”، التي يتعاون فيها مع النجم العالمى ميتر جيمس.

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