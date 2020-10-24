أثارت الفنانة المصرية ليلى علوي جدلاً واسعاً بما فعلته على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الرابعة أمس الجمعة.

وظهرت ليلى علوي باللقطات التي التقطها كاميرات الإعلاميين ورصدتها “وطن“. وهي تقف أمام العدسات مرتدية فستانا باللون الأصفر، المطرز على الهيئة الفرعونية، وتُخرج قدمها العارية منه لإظهار موديله، وإبراز مفاتنها.

وأثار تصرف ليلى علوي غضب المُتابعين، واعتبروا أنه إمعان في ارتكاب المعاصي، خاصة في هذا السن. فكتب أحدهم: ” من المصائب ان يكبر الانسان ويمعن في المعصية توقف وتكشف فستانها عشان يظهر فخذها مصيبة والله”.

ووافقه الرأي آخر معلقاً: ” عجوز استري نفسك”، وعلق آخر: ” عايزة تبين الشورت اللي من تحت”.

هذا ويأتي حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد كإجراء احترازي لظروف كورونا. وتقدم الحفل المذيعة اللبنانية هيلدا خليفة.

وستقام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، والتي تنطلق تحت شعار “الإنسان والحلم”، في الفترة ما بين 23 وحتى 31 أكتوبر 2020. وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

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