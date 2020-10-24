التطبيع السوداني
التطبيع السوداني
الهدهد

“شاهد” سودانيون دخلوا “الحظيرة بدري” واحتفلوا برفع علم إسرائيل ابتهاجاً بخلع ولاة نعمتهم سراويلهم لإسرائيل!

كتب Author 2
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لم يمر سوى ساعات على الانبطاح السوداني للضغوط الأمريكية، وإعلان اتفاق بين وإسرائيل، إلا وخرجت الإسرائيلية لتحتفي بالاتفاق التطبيعي، مستعينة بصورة لسودانيين مؤيدين للتطبيع.

 

ونشرت صفحة، بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، صورة رصدتها “وطن” تظهر سودانيين يرفعون أعلام السودان وإسرائيل احتفاءً بالتطبيع، معلقة عليها بالقول: ” صباح الخير، صباح المحبة، صباح السلام”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع التغريدة، معبرين عن استنكارهم للتطبيع السوداني الإسرائيلي، مسلطين الضوء على صور لحرق العلم الإسرائيلي في السودان رفضاً للتطبيع

 

وفي وقت سابق، أحرق متظاهرون في العاصمة السودانية، الأعلام الإسرائيلية، احتجاجًا على اتفاق التطبيع، بين تل أبيب والخرطوم.

 

وأعلن الرئيس الأمريكي ، أمس الجمعة، التوصل لاتفاق بين إسرائيل والسودان، على صنع السلام، والبدء بعلاقات.

 

وقال ترامب: إنه “واثق من أن ، ستنضم لركب التطبيع قريباً”، مشيراً إلى أن هناك خمس دول عربية على الأقل، تريد الانضمام إلى اتفاقيات السلام مع إسرائيل، وفق ما قال.

 

وقال ترامب: خلال أشهر قليلة، سينضم الجميع لعملية السلام، فيما ذكر نتنياهو: نُوسع دائرة السلام سريعاً.

 

ووفق بيان مشترك، فقد تحدث ترامب ورئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك. ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم، ناقشوا تقدم السودان التاريخي تجاه الديمقراطية.

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