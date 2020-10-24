لم يمر سوى ساعات على الانبطاح السوداني للضغوط الأمريكية، وإعلان اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل، إلا وخرجت وزارة الخارجية الإسرائيلية لتحتفي بالاتفاق التطبيعي، مستعينة بصورة لسودانيين مؤيدين للتطبيع.

ونشرت صفحة، إسرائيل بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، صورة رصدتها “وطن” تظهر سودانيين يرفعون أعلام السودان وإسرائيل احتفاءً بالتطبيع، معلقة عليها بالقول: ” صباح الخير، صباح المحبة، صباح السلام”.

صباح الخير، صباح المحبة، صباح السلام 🇸🇩🇮🇱 pic.twitter.com/g0weZtS7E3 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 24, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع التغريدة، معبرين عن استنكارهم للتطبيع السوداني الإسرائيلي، مسلطين الضوء على صور لحرق العلم الإسرائيلي في السودان رفضاً للتطبيع

اشوف هذي الصور افضل pic.twitter.com/04Kv5KJEVi — خشخخ (@wQ2nqTaFW3uGl5r) October 24, 2020

الوجه الحقيقي للسودان pic.twitter.com/R0fv3ldMdl — Nabih ZBIB (@Nabihzbib) October 24, 2020

سلامكم مع قطاع الطرق والمجرمين زيكم. انها فقط عامل وقت قبل زوالكم وزوالهم. pic.twitter.com/DXGgHvuifC — Omaha901 (@Omaha9013) October 24, 2020

ياخوفي من الهرولة اليكم الكل يرجع ندمان — hms el7ob (@hmsel7ob) October 24, 2020

وفي وقت سابق، أحرق متظاهرون في العاصمة السودانية، الأعلام الإسرائيلية، احتجاجًا على اتفاق التطبيع، بين تل أبيب والخرطوم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، التوصل لاتفاق بين إسرائيل والسودان، على صنع السلام، والبدء بعلاقات.

وقال ترامب: إنه “واثق من أن السعودية، ستنضم لركب التطبيع قريباً”، مشيراً إلى أن هناك خمس دول عربية على الأقل، تريد الانضمام إلى اتفاقيات السلام مع إسرائيل، وفق ما قال.

وقال ترامب: خلال أشهر قليلة، سينضم الجميع لعملية السلام، فيما ذكر نتنياهو: نُوسع دائرة السلام سريعاً.

ووفق بيان مشترك، فقد تحدث ترامب ورئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك. ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم، ناقشوا تقدم السودان التاريخي تجاه الديمقراطية.

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