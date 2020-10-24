محمد بن سلمان - معتقلين
محمد بن سلمان
الهدهد

أحدهما وصل الأردن.. “شاهد” إطلاق سراح اثنين من ضمن 60 فلسطينيا وأردنيا اعتقلهم ابن سلمان للمكايدة

كتب وطن
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أفادت وسائل إعلام ومؤسسات حقوقية بأن السلطات ، أفرجت خلال اليومين الماضيين، عن اثنين من المعتقلين الفلسطينيين الذين اتهمتهم بالارتباط بحركة “حماس”.

 

وأول أمس، الخميس، وصل إلى العاصمة الأردنية عمّان، المعتقل ، وهو فلسطيني يحمل الجواز الأردني المؤقت، بعد أكثر من ثلاثة أشهر قضاها في سجن الترحيلات بالرياض، علما بأنه اعتقل في يوليو 2019.

 

 

وإلى مدينة إسطنبول التركية، وصل المعتقل الفلسطيني محمد سليمان حداد، علما بأن السلطات السعودية رحّلت عائلته إلى تركيا أيضا قبل أسبوع.

 

وحداد اعتقل في ديسمبر 2018، ولم توجه له السلطات أي تهمة، بخلاف والده وشقيقه يحيى، اللذين اعتقلا في ذات التاريخ. ويمثلان بشكل متقطع أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في .

 

 

وفي أغسطس الماضي، أعادت السعودية تحريك ملف المعتقلين، الذي يضم زهاء 60 معتقلا فلسطينيا وأردنيا. علما بأن السلطات أفرجت عن 4 منهم العام الماضي.

 

يشار إلى أن حركة “حماس” خاطبت السعودية عدة مرات، وأدخلت وسطاء من أجل الإفراج عن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين. والذين أضافت الرياض لملفهم بعض السعوديين.

 

ويتوزع المعتقلون على أربعة سجون سياسية في السعودية (الحائر بالرياض، ذهبان في جدة، شعار في أبها، وسجن الدمام السياسي).

اقرأ أيضا: تطورات خطيرة بشأن المعتقلين الأردنيين و الفلسطينيين في السعودية.. على ماذا ينوي ابن سلمان؟

 

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