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“هذه ليست بلادكم ولا تعرفون قوانينها” .. “شاهد” ماذا فعلت الشرطة الفرنسية بفتاتين تركيتين بعد إيقاف مركبتهما!

كتب وطن
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“هذه ليست بلادكم ولا تعرفون قوانينها”، بهذه الكلمات خاطب أحد عناصر الشرطة الفرنسية فتاتين تركيتين بعد الإعتداء عليهما، في بلدٍ بدأ مؤخرا باستهداف على أراضيه.

وقالت خديجة بايزيد، إحدى الفتاتين اللتين تعرضتا للعنف والتمييز، إن الشرطة أوقفت سيارتها أثناء توجهها لتناول العشاء مع قريبتها.

وأفادت بأن الشرطة قامت بضربها، عندما طلبت منهم ارتداء الكمامات والمحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي.

وأشارت إلى ان أحد عناصر الشرطة قال لقريبتها “هذه ليست بلادكم ولا تعرفون قوانينها”.

وأوضحت أنها أصيبت بجروح، وتوجهت على إثرها إلى المستشفى، وتقدمت بشكوى بعد حصولها على تقرير طبي. وفق ما ذكرت وكالة “الأناضول” التركية

وتشهد تحت قيادة رئيسها ، تزايدا في العنف والتمييز ضد المواطنين من أصول أجنبية، تجلت في مداهمات نفذتها على المساجد والجمعيات الإسلامية.

وتزايد استهداف المسلمين من قبل الشرطة الفرنسية في الآونة الأخيرة، بعد حادثة قطع رأس مدرس شمال غربي باريس، الجمعة الماضية.

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