“متشبه بالنساء” .. مظهر زوج أروى عمر الذي دفع نصف مليون مهراً لها يثير جدلاً واسعاً في أول فيديو له!!

أثار الظهور الأولى لزوج الناشطة اليمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، أروى عمر، جدلاً على مواقع التواصل؛ بسبب مظهره، وذلك للمرة الأولى منذ كشفها قيمة المهر الذي طالبت به للزواج.

ونشرت أروى، مقطع فيديو رصدته “وطن“، يظهرها وهي تسأل زوجها إبراهيم: “ما أستاهل نص مليون مه؟!”، ليرد: “تستاهلين مليون”.

وأثار مقطع الفيديو ردود فعل واسعة بين المتابعين الذين علقوا على مظهر زوج أروى ووصفوه بغير اللائق والمتشبه بالنساء.

وكانت الناشطة اليمنية المقيمة في السعودية قد كشفت مؤخراً عن قرب حفل خطوبتها من شخص وصفته بالمقتدر ويقبل بشروطها من الألف إلى الياء.

وحول قيمة مهرها قالت أروى في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه “نصف مليون ريال”، مشيرة إلى أنها ستقوم بدعوة الفنانة بلقيس للغناء في حفلها.

وأشارت أروى إلى أنها طلبت من خطيبها أن يسجل بيتا باسمها، بالإضافة إلى عدة شروط لم تفصح عنها.

وشكلت خطوبة أروى عمر مفاجأة للمتابعين، غير أنها لم تسلم من الانتقادات والسخرية. حيث تسبب مقطع فيديو ارتدائها “الدبلة” وظهور جزء من جسد عريسها وهو يلبسها “الدبلة”. ثم يقبل يدها سخرية الكثيرين، خاصة أن الجزء الذي ظهر من جسد عريسها كشف عن الملابس التي كان يرتديها وبشرته .

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