“شاهد” أول لقاء بين سفير سلطنة عمان في سوريا وبشار الأسد

افادت وكالة الانباء العمانية الجمعة أن رئيس النظام السوري بشار الأسد تسلم أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان لدى دمشق، تركي بن محمود البوسعيدي ليكون بذلك أول سفير لدولة خليجية في دمشق منذ عام 2012.

فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد

رئيس الجمهورية العربية السورية يستقبل بقصر الشعب في العاصمة دمشق سعادة

السيد تركي بن محمود البوسعيدي لتقديم أوراق اعتماده سفيرًا مفوضًا ومقيمًا للسلطنة لدى سوريا. pic.twitter.com/bEOeY8upEI — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 23, 2020

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية، منصور عزام.

كانت وزارة الخارجية السورية قالت عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أن البوسعيدي اعتمد رسميا سفيرا مفوضا وفوق العادة لسلطنة عمان في دمشق.

وكانت الإمارات والبحرين افتتحتا سفارتيهما في سوريا عام 2018، لكن دون تعيين سفير.

ويقتصر التمثيل في سفارة أبوظبي على قائم بالأعمال، وكذلك الحال بالنسبة لسفارة المنامة.

وعلقت دول مجلس التعاون الخليجي العمل الرسمي بسفاراتها في سوريا منذ عام 2011. بعد اندلاع الثورة السورية المطالبة برحيل بشار الأسد عن رأس السلطة.

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