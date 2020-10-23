سلطنة عمان تعين سفيراً لها في سوريا لأول مرة منذ عام 2011
سلطنة عمان تعين سفيراً لها في سوريا لأول مرة منذ عام 2011
الهدهد

“شاهد” أول لقاء بين سفير سلطنة عمان في سوريا وبشار الأسد

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افادت وكالة الانباء العمانية الجمعة أن رئيس النظام السوري تسلم أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان لدى دمشق، تركي بن محمود ليكون بذلك أول سفير لدولة خليجية في دمشق منذ عام 2012.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد، نائب رئيس وزير الخارجية والمغتربين، ، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية، منصور عزام.

كانت السورية قالت عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أن البوسعيدي اعتمد رسميا سفيرا مفوضا وفوق العادة لسلطنة عمان في دمشق.

وكانت والبحرين افتتحتا سفارتيهما في سوريا عام 2018، لكن دون تعيين سفير.

ويقتصر التمثيل في سفارة أبوظبي على قائم بالأعمال، وكذلك الحال بالنسبة لسفارة المنامة.

وعلقت دول العمل الرسمي بسفاراتها في سوريا منذ عام 2011. بعد اندلاع الثورة السورية المطالبة برحيل بشار الأسد عن رأس السلطة.

 

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تعليق 1
  1. سوق الطويل-كريتر -عدن يقول

    سياسة المخانيث والدياثة التي تنتهجها الاسرة العلمانية الحاكمة في مسقط منذ السلطان تيمور الى ابنة سعيد ثم قابوس والان في عهد الزُطي هيثم محاربة الشعوب الاسلامية والتقرب والتودد للعدو الكافر واعداء المسلمين ثمن لبقائهم في حكم بلاد المسلمين في عُمان
    رفضت الدول الغربية المحترمة فتح سفاراتها بدمشق !ما دام هذا المجرم البشع الاسد لم يغادر السلطة لما ارتكبهة من جرائم بحق شعبة من دون رحمة

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