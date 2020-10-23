تطبيع السودان جاء بعد الإمارات والبحرين
تطبيع السودان جاء بعد الإمارات والبحرين
الهدهد

تغريدة “خطيرة” للمفكر الكويتي د.عبدالله النفيسي .. هذا ما سيحدث للسودان بعد التطبيع مع اسرائيل!!

كتب وطن
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علّق المفكر الكويتي البارز د. على إعلان بين والإحتلال الإسرائيلي بعد والبحرين .

وقال “النفيسي” في تغريدةٍ رصدتها “وطن” إنّ “السودان سيتحول بعد التطبيع إلى قاعده أمريكيه لمزاحمة في القارّه السمراء حيث كسبت الصين السوق الإفريقية” .

وأضاف: “لذلك ستنتقل قيادة الأفريكوم Africom إلى السودان للتفرّغ لهذه المهمه . وستسيطر الولايات المتحده على مياه السودان الإقليميه وعلى كلها”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن السودان وإسرائيل اتفقتا على تطبيع العلاقات بينهما، وفق ما ذكره البيت الأبيض الجمعة.

وقال إن 5 دول أخرى على الأقل تريد الانضمام لاتفاق سلام مع إسرائيل، ونص تحديدا على السعودية، قائلا إنه متأكد من أنها ستنضم للركب قريبا.

وادانت الرئاسة الفلسطينية وأكدت على أنه لا يحق لأحد التكلم باسم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، فيما اعتبرته فصائل فلسطينية من ابرزها حماس والجهاد “خطيئة سياسية” و”هدية مجانية لإسرائيل”.

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