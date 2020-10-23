تغريدة “خطيرة” للمفكر الكويتي د.عبدالله النفيسي .. هذا ما سيحدث للسودان بعد التطبيع مع اسرائيل!!

علّق المفكر الكويتي البارز د.عبدالله النفيسي على إعلان التطبيع بين السودان والإحتلال الإسرائيلي بعد الإمارات والبحرين .

وقال “النفيسي” في تغريدةٍ رصدتها “وطن” إنّ “السودان سيتحول بعد التطبيع إلى قاعده أمريكيه لمزاحمة الصين في القارّه السمراء حيث كسبت الصين السوق الإفريقية” .

وأضاف: “لذلك ستنتقل قيادة الأفريكوم Africom إلى السودان للتفرّغ لهذه المهمه . وستسيطر الولايات المتحده على مياه السودان الإقليميه وعلى سواحل السودان كلها”.

سيتحول السودان بعد التطبيع إلى قاعده أمريكيه لمزاحمة الصين في القارّه السمراء حيث كسبت الصين السوق الإفريقية . لذلك ستنتقل قيادة الأفريكوم Africom إلى السودان للتفرّغ لهذه المهمه . وستسيطر الولايات المتحده على مياه السودان الإقليميه وعلى سواحل السودان كلها. — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) October 23, 2020

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن السودان وإسرائيل اتفقتا على تطبيع العلاقات بينهما، وفق ما ذكره البيت الأبيض الجمعة.

وقال إن 5 دول أخرى على الأقل تريد الانضمام لاتفاق سلام مع إسرائيل، ونص تحديدا على السعودية، قائلا إنه متأكد من أنها ستنضم للركب قريبا.

وادانت الرئاسة الفلسطينية تطبيع السودان وأكدت على أنه لا يحق لأحد التكلم باسم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، فيما اعتبرته فصائل فلسطينية من ابرزها حماس والجهاد “خطيئة سياسية” و”هدية مجانية لإسرائيل”.