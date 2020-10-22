اعصار تنين البحر في مرفأ بيروت
مرفأ بيروت
الهدهد

ما الذي يجري في لبنان.. “شاهد” تنين البحر يضرب مرفأ بيروت ويثير حالة رعب بين اللبنانيين!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد ترصد تعرض إلى ظاهرة بيئية تُعرف بمصطلح “”.

 

وظهرت بالفيديوهات المتداولة التي رصدتها “وطن“، إعصاراً قوياً على شكل عامود يدور فوق مياه البحر الأبيض المتوسط، ويغطي المرفأ المدمر بفعل الانفجار المهول قبل شهرين.

 

وعبر المغردون اللبنانيون عن قلقهم إزاء هذه الظاهرة المعروفة علمياً بالشاهقة المائية التي تحدث نتيجة اضطرابات عنيفة جداً تحدث في الغلاف الجوي ناتجة عن عدم استقرار شديد في الغلاف الجوي، وتناقص حراري شديد في الوسط المحيط.

 

ونصح اللبنانيون بضرورة إغلاق النوافذ في الأحياء المجاورة للمرفأ من تنين البحر، مُعبرين عن حزنهم إزاء ما يتعرض له مرفأ بيروت من مصائب مُتتالية.

 

وكانت شحنة ضخمة من مادة نترات الأمونيوم انفجرت في 4 أغسطس الماضي مسببة بأكبر انفجار غير نووي في التاريخ.

 

وتسبب الانفجار بمقتل ما يزيد عن 190 شخصاً، وإصابة 6 آلاف آخرين، فيما تسبب الانفجار بدمار قطره أكثر من 7 كيلو مترات من مركزة في المرفأ.

 

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت سلسلة احتجاجات شعبية مطالبة بإسقاط النظام السياسي وتحسين الظروف الحياتية التي يعايشها اللبنانيون منذ سنوات. والتي فاقم حدتها مجيء وباء كورونا “كوفيد19”.

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