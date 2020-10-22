ما الذي يجري في لبنان.. “شاهد” تنين البحر يضرب مرفأ بيروت ويثير حالة رعب بين اللبنانيين!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد ترصد تعرض مرفأ بيروت إلى ظاهرة بيئية تُعرف بمصطلح “تنين البحر”.

وظهرت بالفيديوهات المتداولة التي رصدتها “وطن“، إعصاراً قوياً على شكل عامود يدور فوق مياه البحر الأبيض المتوسط، ويغطي المرفأ المدمر بفعل الانفجار المهول قبل شهرين.

الزوبعة أو "تنين البحر" الذي ضرب مرفأ بيروت اليوم .. بعد ناقص 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/6miAlvLESb — Rαɱα🦋 (@Ram7Leb) October 21, 2020

وعبر المغردون اللبنانيون عن قلقهم إزاء هذه الظاهرة المعروفة علمياً بالشاهقة المائية التي تحدث نتيجة اضطرابات عنيفة جداً تحدث في الغلاف الجوي ناتجة عن عدم استقرار شديد في الغلاف الجوي، وتناقص حراري شديد في الوسط المحيط.

ونصح اللبنانيون بضرورة إغلاق النوافذ في الأحياء المجاورة للمرفأ من تنين البحر، مُعبرين عن حزنهم إزاء ما يتعرض له مرفأ بيروت من مصائب مُتتالية.

تنين هوائي في بيروت.. والمفارقة انه اتى على المرفأ والمناطق المدمرة. 🐉

pic.twitter.com/RYYBsSbnm0 — Salman Andary (@salmanonline) October 21, 2020

تنين البحر 🐉 .. ظاهرة مناخية تزور منطقة مرفأ #بيروت منذ قليل 🌪 pic.twitter.com/aWf5ErSukm — ‏﮼مـصـدر ‏﮼مسـؤول (@MMas2ool) October 21, 2020

كان بعد ناقصنا تنين البحر لتكمل هالسنة 🌪 pic.twitter.com/WdHL9TQeiM — Tony Saliba ➰ (@tonysaliba11) October 21, 2020

حدا يا جماعة يجيب شيخ يقرا عليه للمرفأ لانو مش طبيعي يللي عم يصير فيه، ساعة انفجار ساعة حريق و اليوم تنين البحر — Angie (@A_kabbara) October 21, 2020

#على_فكرة حدا نادر هالمرفأ وناسي يوفي الندر؟ بوس ايدكن رح تروحونا#تنّين_البحر — Takla Saliba (@saliba_takla) October 21, 2020

وكانت شحنة ضخمة من مادة نترات الأمونيوم انفجرت في 4 أغسطس الماضي مسببة بأكبر انفجار غير نووي في التاريخ.

وتسبب الانفجار بمقتل ما يزيد عن 190 شخصاً، وإصابة 6 آلاف آخرين، فيما تسبب الانفجار بدمار قطره أكثر من 7 كيلو مترات من مركزة في المرفأ.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت سلسلة احتجاجات شعبية مطالبة بإسقاط النظام السياسي وتحسين الظروف الحياتية التي يعايشها اللبنانيون منذ سنوات. والتي فاقم حدتها مجيء وباء كورونا “كوفيد19”.

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