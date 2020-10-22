فيديو تحرش يهزّ عمان .. “شاهد” ماذا فعل قليل أدب بفتاة داخل حافلة عامة!

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعيّ يُظهر تعرض فتاة للتحرش من قبل احد الاشخاص داخل حافلة عمومية ما اثار غضباً بين الاردنيين

وأظهر الفيديو الذي رصدته “وطن”، صراخ الفتاة بوجه المتحرش ورفضها نزوله من الباص لحين تسليمه لقوات الأمن الأردنية، حيث جرى القبض عليه واقتياده إلى المركز الأمني.

ضبط متحرش قام بالتحرش بإحدى السيدات في احد باصات صويلح بالعاصمة عمان، حيث تم اقتياده من قبل عناصر الأمن الى المركز الأمني pic.twitter.com/JY5PEq9rqo — الأردنية نت (@alurdunyya) October 22, 2020

ووفق شهود عيان، فإن السيدة أبلغت الأجهزة الأمنية بتحرش الرجل بها، لتقوم بدورها بإيقافه، فيما أكد مصدر أمني، أنه ورد بلاغ لمديرية شرطة شمال عمان يُفيد بتعرض إحدى الفتيات للتحرش من قبل أحد الأشخاص داخل حافلة عمومية.

وأشار المصدر الأمني الأردني، أنه تم التحرك للمكان وضبط الشخص واصطحابه للمركز الأمني حيث جرى تحويله لإدارة حماية الأسرة لاتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية بحقه.

وأظهر مقطع فيديو آخر، رصدته “وطن”، لحظة اعتقال الأمن الأردني للمتحرش، حيث جرى اقتياده للمركز الأمني.

أثناء ضبط الشخص الذي ادعت فتاة تحرشه بها داخل احدى الحافلات العمومية في عمان أثناء ضبط الشخص الذي ادعت فتاة تحرشه بها داخل احدى الحافلات العمومية في عمان #الأردن #خبرني Posted by Khaberni on Thursday, October 22, 2020

الجدير ذكره، أن الأمن الأردني بدأ خلال الأيام الماضية حملات ضد “الزعران” والبلطجية في المملكة بعد جريمة “فتى الزرقاء”، الأمر الذي يلقى ترحيباً شعبياً وجماهيرياً من الأردنيين.