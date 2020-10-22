“شاهد” حليمة بولند كما لم تراها من قبل.. ومي العيدان تعلق:””كان من زمان يا داخلية”
نشرت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل مي العيدان، مقطعا مصورا عبر حسابها بانستجرام سخرت فيه من الظهور الأخير لحليمة بولند. حيث كانت محتشمة بملابس وصلت إلى رقبتها على غير عادتها، وأرجعت مي ذلك لحملة الداخلية الكويتية الأخيرة ضد الفاشينستات.
وتطرّقت “العيدان” في المقطع المصوّر إلى مظهر حليمة وأشارت إلى أنها باتت ترتدي ملابس محتشمة تصل إلى العنق. لافتةً إلى أنها عمدت الى ذلك بعد الحملة التي شنّتها وزارة الداخلية الكويتية على الفاشينيستات اللواتي يتجاوزن الآداب العامة بحسب قولها.
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مي العيدان لو تعطون حليمه بولند اسبوع راح تتحجب 👇🏻 #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #نانسي_عجرم#صباح_الاحمد#حليمة_بولند
وعلّقت ساخرة: “الشي اللي ضحكني وموتني ضحك الصراحة بعد الهبة اللي صارت الحين من الداخلية
لهم ألف تحية وسلام حليمة بولند قامت تلبس لهني يا جماعة (مشيرة إلى أعلى عنقها). أعتقد لو تعطونها أسبوع حليمة تلبس الحجاب”، وأضافت: “كان من زمان يا داخلية”.
وجدير بالذكر أن الكويت تشهد حالياً عدداً من القضايا التي تطاول فاشينيستات وشهيرات مواقع.
ومنها قضية غسل الأموال وقضية تجاوز قواعد الآداب العامة التي دِينت في إطارها كلٌ من الإعلامية اللبنانية سازديل والفاشينيستا الكويتية سارة الكندري.
وكانت العيدان قد أعلنت تأييدها للإجراءات التي اتُّخذت بحق الإعلامية والفاشينيستا معتبرةً أن الكويت بلد الحريات لا بلد تجاوز الحدود الأخلاقية.
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