مي العيدان وحليمة بولند
مي العيدان وحليمة بولند
حياتنا

“شاهد” حليمة بولند كما لم تراها من قبل.. ومي العيدان تعلق:””كان من زمان يا داخلية”

كتب وطن
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نشرت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل ، مقطعا مصورا عبر حسابها بانستجرام سخرت فيه من الظهور الأخير لحليمة بولند. حيث كانت محتشمة بملابس وصلت إلى رقبتها على غير عادتها، وأرجعت مي ذلك لحملة الكويتية الأخيرة ضد الفاشينستات.

 

وتطرّقت “العيدان” في المقطع المصوّر إلى مظهر حليمة وأشارت إلى أنها باتت ترتدي ملابس محتشمة تصل إلى العنق. لافتةً إلى أنها عمدت الى ذلك بعد الحملة التي شنّتها وزارة الداخلية الكويتية على الفاشينيستات اللواتي يتجاوزن الآداب العامة بحسب قولها.

 

 

وعلّقت ساخرة: “الشي اللي ضحكني وموتني ضحك الصراحة بعد الهبة اللي صارت الحين من الداخلية
لهم ألف تحية وسلام قامت تلبس لهني يا جماعة (مشيرة إلى أعلى عنقها). أعتقد لو تعطونها أسبوع حليمة تلبس الحجاب”، وأضافت: “كان من زمان يا داخلية”.

 

وجدير بالذكر أن تشهد حالياً عدداً من القضايا التي تطاول فاشينيستات وشهيرات مواقع.
ومنها قضية غسل الأموال وقضية تجاوز قواعد الآداب العامة التي دِينت في إطارها كلٌ من الإعلامية اللبنانية سازديل والفاشينيستا الكويتية سارة الكندري.

 

وكانت العيدان قد أعلنت تأييدها للإجراءات التي اتُّخذت بحق الإعلامية والفاشينيستا معتبرةً أن الكويت بلد الحريات لا بلد تجاوز الحدود الأخلاقية.

اقرأ : حليمة بولند وزميلاتها في ورطة.. تطور جديد بقضية “غسيل الأموال” وهذا ما قررته السلطات لحسم الأمر بشكل نهائي

 

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