“شاهد” زوج سارة الكندري يهدد بالانتحار بعد فيديو زوجته: يريدون زوجتي أن تكون ملكاً للجميع!

كشف أحمد العنزي زوج الفاشينستا الكويتية سارة الكندري تفاصيل إلقاء القبض على زوجته وحبسها 21 يوما بعد نشرها فيديو مخالف للآداب العامة.

وقال العنزي في فيديو بثه عبر سناب شات ورصدته “وطن“: “أنا وسارة كنا في البيت وجاءنا استدعاء بالنيابة، وبعد أن ذهبنا لهم أبلغونا أن هناك سيدة قدمت شكوى ضد سارة، وأخذوا منا معلومات وطلبوا منا الرحيل، وبعد ذلك خرجنا، وبعد ذلك أوقفنا أحد الأشخاص وطلب منا الانتظار بحجة أن المدير يريدنا، ولم نرى مدير أو غيره، وبعدها جاء لنا نفس الشخص وطلب مني الرحيل وبقيت سارة”.

وتابع العنزي: “أشعر بالصدمة لما يحدث في حياتي، وكل ما أمر به غير جميل، فتارةً ابنتي في النظارة وتارة زوجتي في النظارة وتارةً أنا بنفسي في النظارة”.

وأشار العنزي إلى أن بعض ما يتداوله المُتابعون ليس له أساساً من الصحة، وقال: “يقولون أنني قمت بتصوير زوجتي، لكن هذا كذب لأنني لو أنا الذي قمت بتصويرها لكنت مُحتجزاً معها، ويقولون أنني خرجت بكفالة، لم أخرج بكفالة لأنه لا يوجد علي قضية أساساً، القضية فقط على سارة”.

العنزي يدافع عن زوجته سارة

ودافع العنزي عن ملابس زوجته قائلاً: “أريد نصاً في القانون يمنع المرأة أن تُخرج رجلها، أنا طبقت القانون ولو كنت مخطئاً اسجنوني لا مشكلة لدي، ولكن لأن سارة ملك أحمد وليست ملكاً للجميع، يُعاقبونها”.

وادعى العنزي وجود شبهة فساد في السلطات، قائلاً: “لو كانت سارة ملكاً للجميع كما غيرها من الفاشينستات، لوضعوها على رؤوسهم، وهذه الحقيقة ولا يهمني ماذا سيحدث بعدها، فماذا سيهمني بعدما رأيت اثنين من العساكر يأخذون زوجتي للسجن المركزي؟”.

وأضاف: “ماذا عن الذين يرتدون فوق الركبة؟ أعطونا قانوناً صريحاً يمنع المرأة من ارتداء هذه الملابس”.

وانهار العنزي وهدد بالانتحار قائلاً: “مايحدث معي غير طبيعي ولم أعد أحتمل، ووصلت إلى مرحلة إما سأضطر للخضوع لعلاج نفسي، أو أنتحر، كل ما أظهرته أصابع قدمها وركبتها”.

وختم العنزي: “سارة لا تستحق مايحدث معها، هي شريفة عفيفة، لو كانت مثل غيرها، لكان لديها قصراً الآن، ولا أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل لم يحفر لها”.

القبض على سارة الكندري

وكانت إدارة الجرائم الإلكترونية في الكويت قد ضبطت سارة الكندري بعدما قامت بنشر مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي وصف بأنه يحوي إيحاءات غير مقبولة ومخالفة للآداب العامة.

وقالت إنه بعد رصد الفيديو وبإجراء البحث والتحري تم التعرف عليها، وتم استدعاؤها ومواجهتها بالواقعة وافادت بأنها صاحبة الحساب وأقرت انها التي ظهرت بالمقطع وتمت احالتها إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وناشدت والدة سارة الكندري أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد التدخل في قضية ابنتها، ووعدته بأنه في حال الافراج عن ابنتها فإنها ستضعها عند حدها.

وأكد مصدر أمني ان إدارة الآداب العامة وإدارة الجرائم الإلكترونية تتجه الى ضبط العديد من المشاهير الذين يقومون بخدش الحياء العام سواء من خلال صور أو مقاطع، لافتا الى ان هذا يشمل مواطنين ووافدين ومن الجنسين.

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