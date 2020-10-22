“لن ينفعك احد الا نفسك”.. قاض أمريكي يأمر المراهق ابن سلمان بالرد على دعوى سعد الجبري قبل 7 ديسمبر والا

كشفت تقارير إعلامية، أن قاضياً أمريكياً في المحكمة الفدرالية بواشنطن، قدر أمر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالرد على الدعوى المتعلقة بمسؤول الاستخبارات السعودي السابق سعد الجبري.

وقال الصحافي زيد بنيامين في تغريدة على “تويتر”. إن قاضي المحكمة الاتحادية في واشنطن تيموثي كيلي يأمر المدعى عليه محمد بن سلمان بالرد على دعوى سعد الجبري قبل 7 ديسمبر”. دون مزيد من التفاصيل.

قاضي المحكمة الاتحادية في واشنطن، تيموثي كيلي يأمر المدعى عليه محمد بن سلمان بالرد على دعوى سعد الجبري قبل ٧ ديسمبر. — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) October 22, 2020

وكان الجبري قد رفع دعوى قضائية ضد محمد بن سلمان في محكمة أمريكية، وجه فيها اتهامات إلى ولي العهد بإرسال فرقة قتل إلى كندا. حيث يعيش في المنفى، بهدف قتله وتقطيعه بالطريقة نفسها التي قُتل بها الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول عام 2018.

وقد تتحوّل القضية التي شملت اتهام الجبري للأمير بتدبير اعتقال نجله وابنته في المملكة دون توجيه اتهامات لهما. إلى نزاع علني يؤدي إلى كشف بعض أوجه صراعات القوة والنفوذ في الدولة الخليجية الثرية.

وهذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها مسؤول كبير سابق دعوى ضد ولي العهد. وفي حال ثبتت صحة ما ورد في الدعوى. فإنها ستلقي مزيدا من الضوء على ما يعتبره مراقبون حملة حكومية ضارية لملاحقة الخصوم والمنتقدين في الخارج.

واستعان ابن سلمان بعدد كبير من المحامين للدفاع عنه في القضية المرفوعة من قبل سعد الجبري. بشأن محاولة اغتياله في كندا على غرار ما حدث مع الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول.

وقال الصحفي زيد بنيامين إن “المحكمة الاتحادية في العاصمة الاميركية واشنطن تتلقى اشعارا من محامين اميركيين. يمثلون بدر العساكر ومسك الخيرية وسعود القحطاني واحمد عسيري وفريق النمور السعودي يبلغونها فيه انهم سيتولون الدفاع عن المسؤولين السعوديين في القضية التي رفعها ضدهم المسؤول السعودي السابق سعد الجبري”.

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