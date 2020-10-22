“بابا فين يا جنا”.. “شاهد” ابنة عمرو دياب تظهر في وضع غير لائق مع “شاب” وتخرج لسانها للمتابعين!

أثارت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب، جدلاً واسعاً بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في أحضان شاب لم تُحدد هويته أو علاقته بها.

وظهرت جنا بالصور التي نشرتها عبر “انستجرام” ورصدتها “وطن“، وهي تحتضن شاباً بطريقة حميمية وتُخرج لسانها بحركة خادشة للحياء، مرفقة التصور بتعليق بإيموجي “القلب” فقط.

وتفاعل مُتابعو جنى مع الصورة بالهجوم عليها وعلى والدها ووالدتها الذين لا يُقومون سلوك ابنتهم، فكتب مُتابع: “وده خطيبك بقى ولا ده عادي ولا ايه”، وعلق آخر: “اومال بابا فين ي جانا؟”.

بينما رآى آخر أن انشغال عمرو دياب بعلاقته غير المُعلنة بالممثلة دينا الشربيني هو سبب تمادي ابنته،

فكتب:”الهضبة غرقان في زواجه الجديد.. مدام كبير العائله هدم بيته بنفسه ومافيش اهتمام اكيد العيال بيتصرفو على كيفهم”.

ودائماً ما تُلفت بنات عمرو دياب الأنظار بتصرفاتهما الجريئة، وأحدثها حين ظهرت كنزي وشقيقتها جنا في إحدى الصور وهما تجلسان في أحد المقاهي بملابس جريئة، واستعرضت جنا مؤخرتها بشكل فاضح بفستان أحمر ضيق، بينما ارتدت الأخرى القليل من القماش الذي ستر مواضع العفة فقط في جسدها.

كما نشرت كنزي صورة خادشة للحياء عبر صفحتها الشخصية على “انستجرام”. وظهرت خلالها وهي تقوم بعمل حركة بذيئة تدل على إيحاءات جنسية، بيديها.

ثم نشرت صورة أخرى مع سيدة شقراء، وأيضاً قامت بحركة إيحائية بذيئة. جعل الجمهور يُشكك في ميولها الجنسية وأنها شاذة تميل إلى الفتيات، قبل أن تحذفها لاحقاً.

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