لرفضه التفريط بدم أخيه وقبض الثمن.. ابن سلمان يعتقل شقيق عبدالرحيم الحويطي و”المنشار” جاهز

كشف حساب “معتقلي الرأي” السعودي عن اعتقال السلطات السعودية، لشقيق “عبد الرحيم الحويطي” المواطن السعودي الذي قُتل غدراً على يد قوات الأمن السعودي قبل عدة أشهر لرفضه قرار السلطات بهدم منزله لتطوير مشروع نيوم التابع لولي العهد.

الحساب المعني بشؤون المعتقلين في المملكة، أكد في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) اعتقال الشيخ عبدالناصر أحمد محمود أبو طقيقة، مشيرا إلى أنه شقيق عبدالرحيم الحويطي.

🔴 عاجل

تأكد لنا خبر اعتقال الشيخ عبدالناصر أحمد محمود أبو طقيقة، وهو:

– شقيق الشهيد #عبدالرحيم_الحويطي

– والد المعتقل تعسفياً أحمد أبو طقيقة (الطالب الذي اعتقل من مقر الجامعة). pic.twitter.com/NExuYwNWuK — معتقلي الرأي (@m3takl) October 21, 2020

وأوضح الحساب أيضا أن الشيخ عبدالناصر الحويطي الذي اعتقلته السلطات، هو والد المعتقل تعسفياً أحمد أبو طقيقة (الطالب الذي اعتقل من مقر الجامعة).

وسبق أن قال شادلي أبو طقيقة، شقيق عبد الرحيم، في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”، إن ما يشاع من أن أشقاء عبدالرحيم الحويطي رحمه الله قد دُفع لهم مبلغ سبعة ملايين ريال، فهذا لا أساس له من الصحة.

وأضاف الحويطي: “نحن لم ولن نقبل تعويض حتى في أملاكنا بيوتنا مزارعنا أراضينا، فكيف يمكن أن نقبل مالاً في دم أخونا الذي قتل صابراً محتسباً في بيته”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “من قبضوا مبالغ مالية بعد مقتل #عبدالرحيم_الحويطي رحمه الله معروفون لدى جميع الحويطات وبالصوت والصورة”.

ويشار إلى أن عبد الرحيم الحويطي دفع حياته ثمنًا لتمسكه بمنزله وعدم تركه من أجل مشروع ولي العهد، وصدقت نبوءته التي سجلها في أحد مقاطع الفيديو إذ قال “أنا لا أستغرب أن يقتلوني في بيتي الآن، ثم يُلقون في بيتي سلاحًا -كما يجري في مصر- ويتهمونني بالإرهاب”.

وتقع قرية الخريبة شمال غربي السعودية ضمن المناطق التي تنوي الحكومة إقامة مشروع نيوم عليها، وهو مشروع منطقة اقتصادية بالسعودية ستعتمد على التقنيات المتقدمة والمرافق الترفيهية، في إطار إصلاحات تهدف لخلق وظائف وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، بتكاليف قد تصل إلى خمسمئة مليار دولار.

وكانت صحيفة التايمز البريطانية قد نشرت مقالا ينقل تصاعد الشكوك في جدوى مشروع نيوم – الذي يهدف إلى الجمع بين السياحة وصناعة التكنولوجيا وأسلوب الحياة “الأخضر” الذي يشمل الروبوتات والسيارات الطائرة، بسبب انهيار أسعار النفط الناجم عن حرب الأسعار الدائرة بين المملكة العربية السعودية وكل من روسيا والولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أيضًا أن مقتل الحويطي يأتي بعد بضعة أشهر صعبة بالنسبة إلى ولي العهد محمد بن سلمان، 34 عامًا، إذ قُبض على اثنين من كبار الأمراء في مارس الماضي، لرفضهما دعم طموحه لخلافة والده الملك سلمان، البالغ من العمر 84 عامًا.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك