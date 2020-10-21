شقيق عبدالرحمن الحويطي
شقيق عبدالرحمن الحويطي
الهدهد

لرفضه التفريط بدم أخيه وقبض الثمن.. ابن سلمان يعتقل شقيق عبدالرحيم الحويطي و”المنشار” جاهز

كتب وطن
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كشف حساب “معتقلي الرأي” السعودي عن اعتقال السلطات ، لشقيق “عبد الرحيم الحويطي” المواطن السعودي الذي قُتل غدراً على يد قوات الأمن السعودي قبل عدة أشهر لرفضه قرار السلطات بهدم منزله لتطوير مشروع التابع لولي العهد.

 

الحساب المعني بشؤون المعتقلين في المملكة، أكد في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) اعتقال الشيخ ، مشيرا إلى أنه شقيق عبدالرحيم الحويطي.

 

وأوضح الحساب أيضا أن الشيخ عبدالناصر الحويطي الذي اعتقلته السلطات، هو والد المعتقل تعسفياً أحمد أبو طقيقة (الطالب الذي اعتقل من مقر الجامعة).

 

وسبق أن قال شادلي أبو طقيقة، شقيق عبد الرحيم، في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”، إن ما يشاع من أن أشقاء عبدالرحيم الحويطي رحمه الله قد دُفع لهم مبلغ سبعة ملايين ريال، فهذا لا أساس له من الصحة.

 

وأضاف الحويطي: “نحن لم ولن نقبل تعويض حتى في أملاكنا بيوتنا مزارعنا أراضينا، فكيف يمكن أن نقبل مالاً في دم أخونا الذي قتل صابراً محتسباً في بيته”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: “من قبضوا مبالغ مالية بعد مقتل #عبدالرحيم_الحويطي رحمه الله معروفون لدى جميع الحويطات وبالصوت والصورة”.

 

ويشار إلى أن عبد الرحيم الحويطي دفع حياته ثمنًا لتمسكه بمنزله وعدم تركه من أجل مشروع ولي العهد، وصدقت نبوءته التي سجلها في أحد مقاطع الفيديو إذ قال “أنا لا أستغرب أن يقتلوني في بيتي الآن، ثم يُلقون في بيتي سلاحًا -كما يجري في - ويتهمونني بالإرهاب”.

 

وتقع قرية الخريبة شمال غربي السعودية ضمن المناطق التي تنوي الحكومة إقامة مشروع نيوم عليها، وهو مشروع منطقة اقتصادية بالسعودية ستعتمد على التقنيات المتقدمة والمرافق الترفيهية، في إطار إصلاحات تهدف لخلق وظائف وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، بتكاليف قد تصل إلى خمسمئة مليار دولار.

 

وكانت صحيفة التايمز البريطانية قد نشرت مقالا ينقل تصاعد الشكوك  في جدوى مشروع نيوم – الذي يهدف إلى الجمع بين السياحة وصناعة التكنولوجيا وأسلوب الحياة “الأخضر” الذي يشمل الروبوتات والسيارات الطائرة، بسبب انهيار أسعار النفط الناجم عن حرب الأسعار الدائرة بين المملكة العربية السعودية وكل من والولايات المتحدة.

 

وذكرت الصحيفة أيضًا أن مقتل الحويطي يأتي بعد بضعة أشهر صعبة بالنسبة إلى ولي العهد ، 34 عامًا، إذ قُبض على اثنين من كبار الأمراء في مارس الماضي، لرفضهما دعم طموحه لخلافة والده ، البالغ من العمر 84 عامًا.

 

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