شهيرة ونجلاء فتحي
شهيرة ونجلاء فتحي
حياتنا

ما الذي جرى.. الفنانة شهيرة تمنع نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين!

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منعت الفنانة المصرية حضور الفنانة عزاء زوجها الراحل الذي وافته المنية منذ أيام عن عمر يناهز الـ79 عامًا.

 

ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر مقربة من أسرة محمود ياسين، أن نجلاء فتحي اتصلت بعمر نجل الفنان الراحل لكي تعزيه، وأبلغته رغبتها في زيارة الأسرة في المنزل لتعزيتهم، ولكن شهيرة نصحتها بعدم المجيء.

 

وأكد المصدر أن رفض الفنانة شهيرة لزيارة نجلاء فتحي يأتي حرصاً منها على صحتها، لأن الأخيرة تعاني من نقص في المناعة، ما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بفيروس “كورونا” المستجد.

 

وأشار المصدر إلى أن نجلاء فتحي بدت متأثرة للغاية من وفاة محمود ياسين، خاصة وأنه كان من المقربين منها، وشاركها بطولة العديد من الأفلام السينمائية الناجحة.

 

وأعلنت أسرة الفنان ، محمود ياسين، وفاته فجر الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

 

وشيعت جنازة الراحل من مسجد الشرطة في مدينة بالقاهرة الخميس، بينما أقيم العزاء الجمعة في أحد المجمعات السكنية بالمدينة، وحضره العديد من الفنانين، منهم ، ‏‏ونادية الجندي، ولبلبة، ‏‏وسوزان نجم الدين، وأشرف عبد الغفور، ورشوان توفيق، ونهال عنبر، ومحمود حميده، والمنتج محمد مختار، والدكتور نقيب ‏‏المهن التمثيلية وخالد النبوي، وعزت العلايلي، وأحمد السقا.‏

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