ما الذي جرى.. الفنانة شهيرة تمنع نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين!

منعت الفنانة المصرية شهيرة حضور الفنانة نجلاء فتحي عزاء زوجها الراحل محمود ياسين الذي وافته المنية منذ أيام عن عمر يناهز الـ79 عامًا.

ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر مقربة من أسرة محمود ياسين، أن نجلاء فتحي اتصلت بعمر نجل الفنان الراحل لكي تعزيه، وأبلغته رغبتها في زيارة الأسرة في المنزل لتعزيتهم، ولكن شهيرة نصحتها بعدم المجيء.

وأكد المصدر أن رفض الفنانة شهيرة لزيارة نجلاء فتحي يأتي حرصاً منها على صحتها، لأن الأخيرة تعاني من نقص في المناعة، ما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بفيروس “كورونا” المستجد.

وأشار المصدر إلى أن نجلاء فتحي بدت متأثرة للغاية من وفاة محمود ياسين، خاصة وأنه كان من المقربين منها، وشاركها بطولة العديد من الأفلام السينمائية الناجحة.

وأعلنت أسرة الفنان المصري، محمود ياسين، وفاته فجر الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وشيعت جنازة الراحل من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد بالقاهرة الخميس، بينما أقيم العزاء الجمعة في أحد المجمعات السكنية بالمدينة، وحضره العديد من الفنانين، منهم حسين فهمي، ‏‏ونادية الجندي، ولبلبة، ‏‏وسوزان نجم الدين، وأشرف عبد الغفور، ورشوان توفيق، ونهال عنبر، ومحمود حميده، والمنتج محمد مختار، والدكتور أشرف زكي نقيب ‏‏المهن التمثيلية وخالد النبوي، وعزت العلايلي، وأحمد السقا.‏

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