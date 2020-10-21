المودل السعودية أنسام
المودل السعودية أنسام
حياتنا

“من قلب مدينة جدة”.. “شاهد” مودل سعودية شهيرة تظهر في إعلان للعطور وصدرها ظاهر للمتابعين!

كتب Author 2
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عادت المودل أنسام إلى إثارة الجدل، وغضب المجتمع السعودي مرة أخرى، بعد ظهورها بإعلان خادش للحياء، لأحد ماركات العطور.

 

وظهرت مودل أنسام بفيديو رصدته “وطن”، وهي ترتدي فستاناً لا يستر شيئاً من صدرها سوى بالقليل من الخيوط، وتُمسك بالعطر وترشه على جسدها وتتحدث عن مميزاته.

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، معبرين عن غضبهم، وطالب بعضهم ألا يُقال عنها “”، ورأى آخرون أن الإعلان ليس للعطر أبداً، بل لجسدها الذي وصفوه بالرخيص.

 

وليست المرة الأولى التي تُشعل بها المودل السعودية غضب أبناء شعبها، فقد ظهرت بوقت سابق وهي ترتدي فستان أزرق يكشف صدرها بشكل فاضح جدا، وكُتب عليها “هذا السعودي فوق فوق”، ما فجر موجة غضب ضدها.

 

وذكر المغردون أن أنسام تقيم في مدينة جدة، لكنها التقطت الصورة في مدينة الرياض التي كانت في زيارة سريعة لها.

 

كما ظهرت أنسام بفيديو آخر وهي ترتدي “روب” لتُقدم نصائحها الجمالية للفتيات، ثم تكشف عن صدرها بطريقة خادشة للحياء.

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تعليق 1
  1. Ghostown يقول

    تقدرون ،،، بانت سعاد

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