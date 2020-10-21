“من قلب مدينة جدة”.. “شاهد” مودل سعودية شهيرة تظهر في إعلان للعطور وصدرها ظاهر للمتابعين!
عادت المودل السعودية أنسام إلى إثارة الجدل، وغضب المجتمع السعودي مرة أخرى، بعد ظهورها بإعلان خادش للحياء، لأحد ماركات العطور.
وظهرت مودل أنسام بفيديو رصدته “وطن”، وهي ترتدي فستاناً لا يستر شيئاً من صدرها سوى بالقليل من الخيوط، وتُمسك بالعطر وترشه على جسدها وتتحدث عن مميزاته.
المودل السعوديه المبتدئه " أنسام " وإعلان لأحدى شركات العطور ! pic.twitter.com/9PcVNPQFIx
— هيئة المشاهير (@CelebrityArb) October 20, 2020
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، معبرين عن غضبهم، وطالب بعضهم ألا يُقال عنها “سعودية”، ورأى آخرون أن الإعلان ليس للعطر أبداً، بل لجسدها الذي وصفوه بالرخيص.
وش صاير وشفيها هذى انهبلت https://t.co/mv7OniOmEB
— SALEH♏️ (@MdlkSaleh) October 21, 2020
تخسى موسعودية https://t.co/0b1LNbvne4
— ..m (@moonm1435) October 21, 2020
لاهي سعوديه ولا شي..السعوديه ماتقول اجا على وجي😐..لا تلصقون هالعالم فينا..الله يستر علينا دنيًا واخره https://t.co/RRBbdqTZZO
— أسماء بنت ابراهيم (@shyhansh) October 20, 2020
مو تكرير للأسطوانه الغبيه بس فعلاً ماهي سعوديه اللهجه مضروبه ولهجة شوام وبعدين مطلعه لي هالصدر المزيت ليه ماافهم https://t.co/DOSgTE2Wov
— ♡ (@llppq9) October 20, 2020
وشذا العطر الرخيص!!!المقطع كله رخص ب رخص https://t.co/mUceCwtfYr
— فيديتش الموغي وارا (@VIDIC___15) October 20, 2020
ارخص من كده مافييييييش
سعره في متناول الجميع
طبعآ اقصد العطر😉 https://t.co/CIS1CC13gp
— يزيد ! (@yaaz88) October 20, 2020
الإعلان مو للعطر أبداً🙄 https://t.co/vvXh24sdWU
— مطر..🥀🇵🇸 (@darkchocolatier) October 20, 2020
مودل من الزباله https://t.co/Oj5ivZjx3F
— Fahad#💛 (@fahedalhaqwi) October 20, 2020
وليست المرة الأولى التي تُشعل بها المودل السعودية غضب أبناء شعبها، فقد ظهرت بوقت سابق وهي ترتدي فستان أزرق يكشف صدرها بشكل فاضح جدا، وكُتب عليها “هذا السعودي فوق فوق”، ما فجر موجة غضب ضدها.
وذكر المغردون أن أنسام تقيم في مدينة جدة، لكنها التقطت الصورة في مدينة الرياض التي كانت في زيارة سريعة لها.
كما ظهرت أنسام بفيديو آخر وهي ترتدي “روب” لتُقدم نصائحها الجمالية للفتيات، ثم تكشف عن صدرها بطريقة خادشة للحياء.
مودل سعودية تثير الجدل بفيدوهات خادشة عبر SC pic.twitter.com/fkSfqNdy1w
— موجز المشاهير الاحتياطي (@m_gez2) July 1, 2020
شاهد أيضا: “شاهد” فيديو صادم من السعودية العظمى .. اجتمعوا يداعبون فتاة منقبة أمام الكاميرا!
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
تقدرون ،،، بانت سعاد