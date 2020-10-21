عادت المودل السعودية أنسام إلى إثارة الجدل، وغضب المجتمع السعودي مرة أخرى، بعد ظهورها بإعلان خادش للحياء، لأحد ماركات العطور.

وظهرت مودل أنسام بفيديو رصدته “وطن”، وهي ترتدي فستاناً لا يستر شيئاً من صدرها سوى بالقليل من الخيوط، وتُمسك بالعطر وترشه على جسدها وتتحدث عن مميزاته.

المودل السعوديه المبتدئه " أنسام " وإعلان لأحدى شركات العطور ! pic.twitter.com/9PcVNPQFIx — هيئة المشاهير (@CelebrityArb) October 20, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، معبرين عن غضبهم، وطالب بعضهم ألا يُقال عنها “سعودية”، ورأى آخرون أن الإعلان ليس للعطر أبداً، بل لجسدها الذي وصفوه بالرخيص.

وش صاير وشفيها هذى انهبلت https://t.co/mv7OniOmEB — SALEH♏️ (@MdlkSaleh) October 21, 2020

لاهي سعوديه ولا شي..السعوديه ماتقول اجا على وجي😐..لا تلصقون هالعالم فينا..الله يستر علينا دنيًا واخره https://t.co/RRBbdqTZZO — أسماء بنت ابراهيم (@shyhansh) October 20, 2020

مو تكرير للأسطوانه الغبيه بس فعلاً ماهي سعوديه اللهجه مضروبه ولهجة شوام وبعدين مطلعه لي هالصدر المزيت ليه ماافهم https://t.co/DOSgTE2Wov — ♡ (@llppq9) October 20, 2020

وشذا العطر الرخيص!!!المقطع كله رخص ب رخص https://t.co/mUceCwtfYr — فيديتش الموغي وارا (@VIDIC___15) October 20, 2020

ارخص من كده مافييييييش

سعره في متناول الجميع طبعآ اقصد العطر😉 https://t.co/CIS1CC13gp — يزيد ! (@yaaz88) October 20, 2020

وليست المرة الأولى التي تُشعل بها المودل السعودية غضب أبناء شعبها، فقد ظهرت بوقت سابق وهي ترتدي فستان أزرق يكشف صدرها بشكل فاضح جدا، وكُتب عليها “هذا السعودي فوق فوق”، ما فجر موجة غضب ضدها.

وذكر المغردون أن أنسام تقيم في مدينة جدة، لكنها التقطت الصورة في مدينة الرياض التي كانت في زيارة سريعة لها.

كما ظهرت أنسام بفيديو آخر وهي ترتدي “روب” لتُقدم نصائحها الجمالية للفتيات، ثم تكشف عن صدرها بطريقة خادشة للحياء.

مودل سعودية تثير الجدل بفيدوهات خادشة عبر SC pic.twitter.com/fkSfqNdy1w — موجز المشاهير الاحتياطي (@m_gez2) July 1, 2020

شاهد أيضا: “شاهد” فيديو صادم من السعودية العظمى .. اجتمعوا يداعبون فتاة منقبة أمام الكاميرا!

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك