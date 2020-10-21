“شاهد” معاذ العمري “قالها وأجره على الله” بعدما طأطأ رأسه: نحن من قطعنا اتصال أحلام وهذه التفاصيل كاملة

كشف الإعلامي الأردني معاذ العمري، أنه وزميله جهاد أبو بيدر فعلاً قاما بقطع اتصال الأسيرة المحررة

أحلام التميمي خلال حديثها عبر إذاعة “ميلودي أف أم”، عن ترحيل زوجها الأسير المحرر نزار التميمي خارج الأراضي الأردنية.

وقال العمري الذي انفجر غضباً في فيديو نشره عبر حسابه على “فيسبوك” ورصدته “وطن“: “صوت الحق

والحقيقة لا يُقطع، طلبنا أحلام التميمي، وأوجه لها تحية كبيرة أنها ظهرت معنا أول مرة، وأوجه لها مليار

تحية أنها لم تظهر معنا في المرة الثانية، لأننا نحن فعلاً قطعنا الاتصال، وخرجت على الهواء في اليوم

الثاني، وفي اليوم الثالث وكذبنا وقلنا إننا لم نقم بقطع الاتصال”.

وأضاف معاذ العمري: “لكننا قطعنا الاتصال وأنا مسؤول عن كلامي، وأعطيت الفرصة الكاملة والكافية

لزميلي جهاد أبو بيدر، لتوضيح ماحدث، لكنه خرج بفيديو مدته ساعة لا يوجد به أي جزء من الحقيقة،

عدا أننا طلبنا ظهورها ونسقنا لاتصالها، وهذا الفيديو لا يمثلني وهذا الدفاع لا يمثلني، لأنه ليس حقيقة”.

ووصف العمري ما حدث بـ”الفوضى الغريبة”، مؤكداً أنه لن يقبل أن يكون جزءاً منها، كاشفاً المزيد من

تفاصيل ماحدث لاحقاً، وقال: “ذهبت إلى جهاد قبل أن ينشر الفيديو ورجوته أن يطلعني على محتواه لكنه رفض”.

هم اللي قطعوا علي الاتصال.. بعتذر من الجميع على أي ردة فعل صدرت مني ما كانت بمحلها.#معاذ_العمري Posted by Moath Essam Al Omari on Wednesday, October 21, 2020

وتابع الإعلامي الأردني: “حتى مؤسستي التي أوجه لها تحية كبيرة، وأعلم أن كلامي سيُغضب الكثير من

الناس، لكن الحق أهم منك ومني، لأنه لا يجوز أن نكذب على أنفسنا وعلى الناس”.

وأشار معاذ العمري إلى سبب رفض أحلام التميمي الظهور مرة أخرى قائلاً: “نحن لا يوجد علينا مؤامرة،

وأحلام التميمي ليست مختبئة، وسأخبركم لماذا رفضت الظهور، لأن المُعد بعد ما أغلقنا الاتصال مع

أحلام التميمي، أخبرها أننا قطعنا الاتصال وسأخبرك لاحقاً بالسبب، حدث أمر ما، طيب ماهو هذا الأمر

أخبرني أنا به، ألست جزءاً مما يحدث، يفترض أن أعرف السبب”.

وأكد معاذ العمري أنه حين أخذ اتصال أحلام التميمي، حدث قلق وكركبة وهلع داخل الاستديو، وأخذوا

إشارات بقطع الاتصال، مضيفاً: “لكن حركة يدي كانت واضحة بألا يُقطع الاتصال، لكن زميلي أعطى إشارة بالقطع”.

وعبر العمري عن غضبه مما حدث لاحقاً من هجوم على الإذاعة والمذيعين، وقال: “هذا ماحدث، ولا

يجوز أن نحاول طمس الحقيقة، أمهاتنا وأخواتنا وعائلتنا تم شتمهم، لماذا؟ لأنه لا يوجد رجل يعترف

ويخرج ويقول نعم قطعنا الاتصال، لأنه إذا لم نكن رجالاً وراء المايكات، لا تلزمنا هذه الصنعة بأكملها”.

وعاد معاذ العمري مؤكداً روايته بالقول: “حين بدأ الهلع بالاستديو وأصبح المُخرج يعطينا تعليمات

لإنهاء الاتصال، اعتقدت أنها قالت شيئاً كارثياً على الهواء، ولم أسمعه ويجب أن أقطع الاتصال، وجهاد هنا

أخبرهم بقطع الاتصال، ولكني إلى هذه اللحظة لا أعرف الأسباب”.

ولمح العمري إلى احتمال أن يخسر عمله بسبب هذا الاعتراف، وقال: “لا يعنيني لو خسرت مال الدنيا،

لكنني لن أخسر أن أكون متصالحاً مع نفسي قبل أن أكون متصالحاً مع الناس، ولن أكذب وأخترع

مسرحيات، وكل ما أريده أن أحترم نفسي، نعم قطعنا الصوت، وكان صوت أحلام التميمي متقطعاً ولكن ليس عبثاً، ومن الذي قام بذلك، لا أعلم، ولا يوجد أي مبرر”.

وختم معاذ العمري: “أحلام حرة بنت أحرار أصيلة مأصلة، وقالت موضوع الإذاعة لا يعنيني وهو فعلاً لا يعنيها لأننا قطعنا الاتصال”.

وكان مغرّدون ونشطاء فلسطينيون وأردنيون، قد شنوا هجوماً حاداً على المذيعين بسبب تعمّدهما

قطع الإتصال الهاتفي على الهواء مباشرة مع الأسرة الأردنية المحررة أحلام التميمي.

وكانت أحلام التميمي تناشد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للسماح لزوجها نزار التميمي بالعودة إلى

الأردن بعد رفض عمان تجديد إقامته، واضطراره للتوجه الى العاصمة القطرية الدوحة.

وخلال مداخلة لأحلام التميمي في برنامج للمذيعين جهاد أبو بيدر ومعاذ العمري (زوج الفنانة ديانا

كرزون)، على إذاعة “ميلودي” الأردنية، تم قطع الاتصال مع “أحلام” بحجة تقطيع في الصوت والاتصال

بها لاحقا رغم ان الصوت كان واضحا.

ولم يتم الرجوع إلى أحلام مردة أخرى أو منحها أي فرصة للحديث.

خلال مداخلة للأسيرة الأردنية المحررة أحلام التميمي في برنامج للمذيعين جهاد أبو بيدر ومعاذ العمري على إذاعة ميلودي الأردنية ، تم قطع الاتصال بحجة تقطيع في الصوت والاتصال بها لاحقا رغم ان الصوت كان واضحا، وطبعا لم يتم الرجوع إليها أو منحها أي فرصة للحديث! انتبهوا للمقطع وكيف يحاول المذيعان إرسال إشارة لقطع الاتصال.وقاحة ليس لها مثيل !!!! Posted by ‎الحج مش هيك‎ on Tuesday, October 6, 2020

وأثار تصرف المذيعين مع المحررة “التميمي” استياءً بين رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ وشنوا هجوماً قوياً عليهما، ودشنوا هاشتاج #أحلام_التميمي_صوتك_عالي

وقدّم أبوبيدر استقالته من الإذاعة “على الهواء مباشرة بعد الحادثة، قبل أن تقرر الإذاعة وقف البرنامج بالكامل.

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