أخلاق الكويتيين تُدرس.. “شاهد” ما فعلوه مع سيدة يونانية توفت بعد إعلان إسلامها وليس لها أقارب بالكويت

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة تفاعل واسع مع مقطع مصور قادم من الكويت، أظهر أخلاق الكويتيين العالية وما فعلوه مع امرأة أجنبية توفت بعد إعلان إسلامها وليس لها أي أقارب بالكويت.

الفيديو المتداول على نطاق واسع ونشرته العديد من الحسابات الكويتية بتويتر. أظهر جمع غفير من المواطنين والمقيمين بالكويت يشيعون جثمان امرأة يونانية إلى مثواها الأخير في جنازة مهيبة.

• مواطنون ومقيمون يشيعون جثمان إمراة يونايية توفت وليس لها اقارب بالكويت بعد إعلان دخولها الإسلام . pic.twitter.com/GZbpiPnZI8 — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) October 21, 2020

وظهر عدد كبير من الكويتيين والوافدين يشيعون جنازة السيدة اليونانية وكتب اسمها على النعش، مشيرين إلى أنها توفت عقب اعتناقها الإسلام.

وتبين أن السيدة اليونانية اعتنقت الإسلام مؤخرًا ولا يوجد لها أقارب في الكويت، وحظي الفيديو بتفاعل وانتشار واسع بمنصات التواصل الاجتماعي. حيث سادت حالة من الحزن بين المشيعين لجنازة السيدة اليونانية.

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