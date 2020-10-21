يونانية في الكويت
صورة من الفيديو
حياتنا

أخلاق الكويتيين تُدرس.. “شاهد” ما فعلوه مع سيدة يونانية توفت بعد إعلان إسلامها وليس لها أقارب بالكويت

كتب Author 2
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة تفاعل واسع مع مقطع مصور قادم من ، أظهر أخلاق الكويتيين العالية وما فعلوه مع امرأة أجنبية توفت بعد إعلان إسلامها وليس لها أي أقارب بالكويت.

 

الفيديو المتداول على نطاق واسع ونشرته العديد من بتويتر. أظهر جمع غفير من المواطنين والمقيمين بالكويت يشيعون جثمان امرأة يونانية إلى مثواها الأخير في جنازة مهيبة.

 

وظهر عدد كبير من الكويتيين والوافدين يشيعون جنازة السيدة اليونانية وكتب اسمها على النعش، مشيرين إلى أنها توفت عقب اعتناقها الإسلام.

 

وتبين أن السيدة اليونانية اعتنقت الإسلام مؤخرًا ولا يوجد لها أقارب في الكويت، وحظي الفيديو بتفاعل وانتشار واسع بمنصات التواصل الاجتماعي. حيث سادت حالة من الحزن بين المشيعين لجنازة السيدة اليونانية.

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تعليق 1
  1. زرقاء اليمامة الاميركية يقول

    الله يرحمها ويغفر لها وشكرا لدولة الكويت حكومة وشعبا وليس غريبا علي اهل الكويت ونجدتهم للغريب قبل القريب وهم فعلا متمسكون بدينهم الاسلامي الحنيف واخلاق المسلمين الطيبة

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