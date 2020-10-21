“شاهد” إليسا “تبرد” قلب اللبنانيين “المحروق” بجولة بـ”الهوت شورت” في شوارع بيروت المنكوبة!

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا جدلاً بين مُتابعيها بعد ظهورها بـ”الهوت شورت” في شوارع بيروت رغم مرور شهرين فقط على انفجار المرفأ الذي حولها إلى مدينة “منكوبة”.

وظهرت إليسا بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على “انستجرام” ورصدته “وطن”، وهي ترتدي “هوت شورت” أسود وتقود دراجة مرافقةً كلبها في شوارع بيروت على أنغام أغنيتها “بنحب الحياة”، مرفقةً المقطع بتعليق: “تحقق أجمل شعور على الإطلاق، نزهة في بيروت مع كلبي ستار”.

وتباينت ردود الأفعال حول الفيديو، فمنهم من رأى أن إليسا تنشر طاقة إيجابية في المدينة التي لا تزال حزينة، ومنهم من يهاجمها ويعتقد أن مافعلته “تراقص” على جروح أهالي الضحايا والجرحى والمفقودين.

وشنت إليسا بوقت سابق، هجوماً حاداً على الرئيس اللبناني ميشال عون، واصفة إياهم بـ”الحيوان”، عقب حادثة انفجار مرفأ بيروت المروع. فيما رفضت التعليق على اتفاق التطبيع الاماراتي الاسرائيلي على اعتبار أن هذا الحدث لا يعنيها.

وكتبت إليسا حينها في تغريدة: “يعني الحيوان عندو حس اكتر منك ،الله يستر لبنان هالمرة مش بس بيروت! الله لا يسامحك يا ميشال عون”.

يعني الحيوان عندو حس اكتر منك ،الله يستر لبنان هالمرة مش بس بيروت! الله لا يسامحك يا ميشال عون — Elissa (@elissakh) August 14, 2020

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