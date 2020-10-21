“شاهدتها بهذا الوضع”.. تفاصيل جديدة واعترافات صادمة للأردني الذي أنهى حياة شقيقته بطريقة بشعة

في كشف لتفاصيل جريمة القتل المروّعة التي فجعت الأردنيين وهزت إربد صباح، الاثنين، الماضي كشف الشاب الذي أقدم على طعن شقيقته حتّى الموت تفاصيل جريمته وما دفعه لذلك في اعترافاته بالتحقيقات.

وبحسب وسائل إعلام أردنية فقد وجه مدعي عام الجنايات الكبرى، تهمة القتل العمد لشاب طعن شقيقته العشرينية طعنتين قاتلتين بذريعة الشرف، فور مشاهدته لها قرب “المجمع” في محافظة إربد.

وقال مصدر قضائي إن المدعي العام استجوب القاتل الذي تقرر توقيفه 14 يوما قابلة للتجديد في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لحين التحقيق لا زال جاريا.

والقضية التي كشف عن تفاصيل مقتضبة منها تشير إلى أن المغدورة تبلغ من العمر 24 سنة، وقد اعتادت التغيب عن منزل عائلتها.

وبحسب التحقيقات فقد استل الشاب القاتل السكين التي خبأها وقام بمفاجأتها بطعنتين قاتلتين ولاذ بعدها بالفرار من مكان الحدث.

وأشار مصدر مطلع إلى أن المغدورة توفيت وعلى إثر ذلك جرى التحقيق بالقضية والقبض على شقيقها الذي اعترف قتله لشقيقته بدافع الشرف بسبب تغيبها عن المنزل.

وفور ورود معلومات لعائلتها حول تواجدها بالقرب من المجمع، وسماع وعلم شقيقها القاتل بمكانها، قام بأخذ سكينة مطبخ، وذهب الى المكان الذي ورد معلومات حول تواجدها فيه.

وأضاف المصدر أنه فور مشاهدة القاتل لشقيقته حاولت الهرب منه الا انه تمكن من الإمساك بها وبعد مشادة كلامية حدثت بينهما.

وشهدت الأردن مؤخرا عدة حوادث بشعة هزت الرأي العام كان ابرزها جريمة “فتى الزرقاء”، الذي اختطفه مجرمون وقطعوا يديه وفقأوا عينيه في جرية هزت الرأي العام الأردني والعربي.

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