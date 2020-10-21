علم سلطنة عمان
علم سلطنة عمان
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رسالة نصية حكومية تثير جدلا واسعا في سلطنة عُمان.. الجهة المسؤولة اضطرت للرد وكشف حقيقتها

كتب وطن
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أثارت رسالة نصية حكومية تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، جدلا واسعا بين العمانيين ما دفع بالجهة المسؤولة للرد وتوضيح حقيقة الأمر الذي تحول لشائعة أحدثت بلبلة.

 

وفي هذا السياق أصدرت وزارة بسلطنة عُمان، تنبيها حول الرسالة النصية التي يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي بولاية “‫جعلان” بني بو علي.

 

 

وذكرت الوزارة بأنه يُتداول حاليا رسالة نصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفادها بأن حالات بولاية “” عليهم إحضار ومراجعة دائرة التنمية الاجتماعية بالولاية.

 

وأكدت الوزارة بأن ذلك غير صحيح ، إنما هي حالات معينة يتم التواصل معها بشكل مباشر بهدف تحديث بياناتها الروتينية.

 

وتحذر السلطات العمانية دائما مواطنيها بعدم الانجرار وراء الشائعات والترويج لها، والرجوع للجهات المسؤولة بشأن أي معلومات متداولة تخص الحكومة لمنع إثارة الجدل والبلبلة.

 

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