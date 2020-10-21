رسالة نصية حكومية تثير جدلا واسعا في سلطنة عُمان.. الجهة المسؤولة اضطرت للرد وكشف حقيقتها

أثارت رسالة نصية حكومية تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، جدلا واسعا بين العمانيين ما دفع بالجهة المسؤولة للرد وتوضيح حقيقة الأمر الذي تحول لشائعة أحدثت بلبلة.

وفي هذا السياق أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عُمان، تنبيها حول الرسالة النصية التي يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي بولاية “‫جعلان” بني بو علي.

#تنبيه |

حول الرسالة النصية التي يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي بولاية #جعلان بني بو علي : pic.twitter.com/yOYKxSgUSm — وزارة التنمية الاجتماعية (@MOSD_Page) October 21, 2020

وذكرت الوزارة بأنه يُتداول حاليا رسالة نصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفادها بأن حالات الضمان الاجتماعي بولاية “جعلان بني بوعلي” عليهم إحضار فاتورة الكهرباء ومراجعة دائرة التنمية الاجتماعية بالولاية.

وأكدت الوزارة بأن ذلك غير صحيح ، إنما هي حالات معينة يتم التواصل معها بشكل مباشر بهدف تحديث بياناتها الروتينية.

وتحذر السلطات العمانية دائما مواطنيها بعدم الانجرار وراء الشائعات والترويج لها، والرجوع للجهات المسؤولة بشأن أي معلومات متداولة تخص الحكومة لمنع إثارة الجدل والبلبلة.

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