تحرك عاجل من سلطنة عُمان لدعم ماليتها المتضررة والحكومة تتخذ هذا القرار اضطراريا

في قرار اضطراري عاجل لدعم ماليتها المتضررة جراء الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، أعلنت سلطنة عن خطط لإصدار سندات على ثلاث شرائح، حيث تسعى للحصول على موارد دخل جديدة لتعويض ضعف أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

هذا وتستهدف السلطنة جمع ما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار من الصفقة، بحسب ما أعلنته الشهر الماضي.

وتغطي الصفقة قرضًا مؤقتًا بقيمة ملياري دولار حصلت عليه عمان شهر أغسطس وتمنحها تمويلًا إضافيًا، وسيكون أول دخول للسلطنة إلى سوق السندات العالمية هذا العام.

وتتوقع مصادر أن تجمع ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار من الصفقة.

جرى تعيين بنك مسقط وسيتي وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وناتكسيس وسوسيته جنرال وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة المتوقع إغلاقها في وقت لاحق اليوم.

وكانت السلطنة بدأت مناقشات بخصوص دعم مالي مع بعض الدول الخليجية، إلا أن هذه المناقشات ما زالت في مراحلها الأولية، وفقًا لوثيقة إصدار السندات.

وتجري الحكومة العمانية مباحثات للحصول على تمويل لتدابير متعلقة بفيروس كوفيد-19 مع وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف والبنك الآسيوي للاستثمارات في البنية التحتية، لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بشأن هذه التسهيلات حتى الآن.

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