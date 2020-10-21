بعد ضربة “سازديل” اللبنانية.. الأمن الكويتي يلقي القبض على “عالم حواء” بسبب التجاوزات الجنسية!

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الكويت، من ضبط صاحبة حساب “عالم حواء” والذي اشتهر بنشر التجاوزات الجنسية والتحريض على ارتكابها.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أقرت صاحبة الحساب، الذي ينشر محتواه عبر “سناب شات”

عند مواجهتها بالتهم الموجهة إليها، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة.

إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية تضبط صاحبة حساب (عالم حواء) الذي أشتهر بالتجاوزات الجنسية والتحريض على ارتكابها وعند مواجهتها أعترفت بذلك فتم احالتها للنيابة. pic.twitter.com/P2CdGZrqq0 — شامل نيوز 🇰🇼 (@liferdefempire) October 21, 2020

وتأتي هذه الخطوة ضمن الحملة التي شنها قطاع الأمن الجنائي مؤخرا ضد المحتوى الخادش للحياء والذي يُنشر عبر مواقع التواصل.

وكان من بين المُحتجزين. الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري والتي تم إيقافها 21 يوما على ذمة التحقيق بتهمة نشر مقاطع وصفت جريئة ومُخالفة للآداب العامة.

هذا وقد تم إبعاد المذيعة اللبنانية سازديل والفاشينستا الإيرانية شيرين بهمن. بسبب مقاطعهما الجريئة والتي وُصفت بـ”الخادش للحياء العام”.

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