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بعد ضربة “سازديل” اللبنانية.. الأمن الكويتي يلقي القبض على “عالم حواء” بسبب التجاوزات الجنسية!

كتب وطن
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تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في ، من ضبط صاحبة حساب “” والذي اشتهر بنشر التجاوزات الجنسية والتحريض على ارتكابها.

 

وبحسب وسائل إعلام محلية، أقرت صاحبة الحساب، الذي ينشر محتواه عبر “سناب شات”
عند مواجهتها بالتهم الموجهة إليها، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة.

 

وتأتي هذه الخطوة ضمن الحملة التي شنها قطاع الأمن الجنائي مؤخرا ضد المحتوى الخادش للحياء والذي يُنشر عبر مواقع التواصل.

 

وكان من بين المُحتجزين. الفاشينيستا الكويتية والتي تم إيقافها 21 يوما على ذمة التحقيق بتهمة نشر وصفت جريئة ومُخالفة للآداب العامة.

 

هذا وقد تم إبعاد المذيعة اللبنانية والفاشينستا الإيرانية شيرين بهمن. بسبب مقاطعهما الجريئة والتي وُصفت بـ”الخادش للحياء العام”.

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