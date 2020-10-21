بعد العثور عليها .. صورة صادمة للطفلة التي رمتها أمها “السفاحة” مع شقيقها في نهر دجلة!

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صور لأحد الطفلين العراقيين الذين رمتهما أمهما في نهر دجلة قبل أيام، في حادثةٍ هزّت الرأي العام المحلي والعربي .

وكان الأمن العراقي كشف ان فرق الغواصة النهرية التابعة لشرطة نجدة بغداد انتشلت جثة الطفلة البالغة من العمر ثلاث سنوات، فيما تواصل جهود البحث عن شقيقها البالغ من العمر عامين.

والجمعة، سجلت كاميرات مراقبة فوق جسر الأئمة الرابط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية في بغداد، مشهد امرأة تحمل طفلاً وتقتاد آخر، قبل أن ترميهما معا من فوق حافة الجسر.

وتداولت وسائل إعلام محلية ومغردون عبر منصات التواصل، المقطع المصور على نطاق واسع، ما أثار غضبا واسعا تجاوز حدود العراق وبلغت أصداؤه جميع الدول العربية.

والسبت، قالت وزارة الداخلية العراقية، في بيان، إن “قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية ودوريات مركز شرطة الكاظمية ألقت القبض على المرأة التي قامت برمي طفليها في نهر دجلة”.

وأوضح البيان آنذاك أن “أم الطفلين أقدمت على فعلتها بسبب خلافات مع طليقها”.

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