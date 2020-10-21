أثار الفيديو الذي جرى تداوله للأمير الوليد بن خالد بن طلال، والمعروف بـ”الامير النائم”، تفاعلاً واسعاً خاصة ردة فعله بعد غيبوبة دامت 15 عاماً، حرك خلالها يده عندما خاطبته عمته داخل المستشفى.

وعلقت الاميرة ريما بنت طلال وهي عمة الوليد بن خالد على الفيديو بعدما قامت بنشره على “تويتر”،

قائلة :”يارب وإن ضعفت الأجسام فأنت القوي وإن عجز الأطباء فأنت لا يعجزك شيء، اللهم اشف حبيبي الوليد بن خالد وفرّح قلوبنا به”.

يارب وإن ضعفت الأجسام فأنت القوي وإن عجز الأطباء فأنت لا يعجزك شيء ، اللهم اشف حبيبي الوليد بن خالد وفرّح قلوبنا به . pic.twitter.com/evDR310hp9 — ريما بنت طلال (@Rima_Talal) October 21, 2020

ويظهر الأمير النائم في الفيديو الذي جرى تداوله، اذ طلب شخص منه رفع إصبعه، ليقوم بذلك ثم يعاود الطلب منه مرة أخرى لرفع كفه بصورة أعلى فيستجيب لذلك.

وسبق للأمير النائم تحريك أعضاء من جسمه، حيث كانت الأميرة ريما بنت طلال أخت الأمير والملياردير السعودي. الوليد بن طلال سبق ونشرت مقطع فيديو لتحريك الأمير رأسه من الجهة اليمني إلى اليسرى. قائلة في تعليق العام 2019: ” الحافظ القادر الرحمن الرحيم.. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يارب لك الحمد والشكر”.

وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية،

ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب “الأمير النائم”. واختلفت التشخيصات الطبية لحالة “الأمير النائم” وتمت دعوة وفد طبي مكون من 3 أطباء أمريكيين وآخر إسباني في محاولة لإيقاف النزيف من رأسه لكنه بقي في غيبوبة.

ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يُشفى. وعلق على هذا الأمر قائلا: “إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره.. مضيفاً: من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه”، على حد تعبيره.

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