آمال بنت يحيى المعلمي
آمال بنت يحيى المعلمي
الهدهد

الرجال المحيطين به لم ينفعوه.. “شاهد” ابن سلمان قرر الاعتماد على النساء لتجميل صورته القبيحة

كتب وطن
1

يبدو أن ولي العهد السعودي الأمير ـ الحاكم الفعلي للمملكة ـ قد قرر انتهاج سياسة “القوى الناعمة”، والاعتماد على النساء لتجميل صورته القبيحة التي طلخت بالدماء عبر تصدير شخصيات سعودية نسائية في مراكز حساسة تدافع عنه أمام الرأي العالمي.

 

وفي هذا السياق أدت آمال بنت يحيى المعلمي القسم، أمس أمام العاهل السعودي، بن عبد العزيز، بصفتها المملكة لدى ، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء .

 

 

وبذلك تكون المعلمي ثاني امرأة تتولى منصب سفيرة سعودية بعد الأميرة ، التي عينت سفيرة للرياض لدى واشنطن قبل سنتين.

 

وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن المعلمي هي شقيقة الممثل الدائم للسعودية في .

 

وشغلت المعلمي في السابق مناصب في المجال التربوي والتنمية الاجتماعية والتدريب، وبرزت في مجال الدفاع عن دور المرأة في المجتمع السعودي.

 

ومعروف أن أي قرار في المملكة حاليا حتى لو كان بإمضاء الملك في النهاية، لا يخرج إلا بموافقة من ابن سلمان وبترتيب منه حيث أضحى الحاكم الفعلي للمملكة بعد تغييب جميع خصومه بمساعدة ودعم إسرائيل وأمريكا.

 

وتسببت سياسات ولي العهد القمعية في سمعة سيئة له حول العالم، وتندد العديد من المؤسسات والجهات الحقوقية باعتقاله أصحاب الرأي في المملكة وتوجيه تهم وايهة لهم.

 

وذلك فضلا عن الجريمة البشعة التي ارتكبها باغتيال الكاتب السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول وتم كشف وقوفه ورائها ما تسبب في مصائب كبرى له أثرها ممتدة حتى اليوم.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

لرفضه التفريط بدم أخيه وقبض الثمن.. ابن سلمان يعتقل شقيق عبدالرحيم الحويطي…

الهدهد

البذيء حمد المزروعي يتطاول على النبي محمد بعدما أبلغه ابن زايد أنه طرد يهود خيبر من…

الهدهد

مصيبة جديدة على رأس ابن سلمان.. هذا ما تقدمت به خطيبة خاشقجي للمحكمة الاتحادية في…

الهدهد

هذا ما قاله رئيس وزراء الكويت عن المصالحة وإنهاء حصار قطر في كلمة علنية أمام مجلس…

تعليق 1
  1. جمال احمد يقول

    لعنة الله على سلمان و ابن سلمان و اهل سلمان و ال سعود جميعا وكل من يساندهم و يؤيدهم لتخريب ديننا و اوطاننا الاسلامية هؤلاء زنادقة و احفاد زنادقة من اليهود و الصهاينة. مذا قدموا للاسلام غير التفرقة و الدمار والسيطرة على بيت الله وغسل عقول المسلمين وطمس هوية الاسلام الحنيف وتدمير الثقافة و التاريخ الاسلامي

    الرد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.