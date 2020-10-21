البذيء حمد المزروعي يتطاول على النبي محمد بعدما أبلغه ابن زايد أنه طرد يهود خيبر من المدينة المنورة!

أثار المغرد الإماراتي حمد المزروعي، غضباً واسعاً بين السعوديين، بعد لقاءه مع صحيفة إسرائيلية والذي قال خلاله إن النبي محمد ظلم اليهود.

وتصدر هاشتاج #المزروعي_يسيء_للنبي، التريند الأول عبر “تويتر”، بعد تداول تصريحات حديثة له لصحيفة “معاريف” العبرية، واعتذاره لإسرائيل عن يهود خيبر الذين طردهم الرسول محمد من المدينة المنورة عام 629 حسب التقويم الغريغوري.

وطالب المزروعي في اللقاء من السلطات السعودية تعويض إسرائيل عما حدث في ذلك الوقت مضيفاً أن النبي محمد عامل اليهود بشكل غير عادل.

وقال المزروعي: “أدعو الإدارة السعودية ، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان ونجله محمد بن سلمان ، إلى دفع تعويضات للمنظمات اليهودية، تعرض اليهود للأذى والظلم بسبب طردهم من خيبر. فقدوا أموالهم ووظائفهم ومنازلهم. هم أصحاب أراضي الحجاز. على الإدارة السعودية الآن منح الجنسية لبعض اليهود ودفع تعويضات مالية لهم”.

وطالب المغردون المزروعي بالصمت والابتعاد عن ثوابت الدين بعدما عبثت دولته بكل شيء، مؤكدين أنه لا يتحدث من رأسه، وأن جميع تصريحاته وتغريداته بأوامر من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

#المزروعي_يسيء_للنبي شكله طلع الصهيونيه اللي في داخله 🐕 — Mezzi (@LeoMezzi10) October 21, 2020

قال ربنا عز وجل (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا) هذا ما توعد به الله عز وجل كل من يؤذيه ورسوله، فهل هناك مصير أسوء من هذا المصير وعقوبة أشد من هذه العقوبة نسأل الله السلامة.#المزروعي_يسيء_للنبي — محمد (@moha3_11) October 21, 2020

حسبنا الله ونعم الوكيل

اللهم سلط عليه جنودك واجعل الموت أغلى ما يتمنى

#المزروعي_يسيء_للنبي — عبدالعزيز💙 (@zzdd1020) October 21, 2020

#المزروعي_يسيء_للنبي

وفضحوه اليهود 😂😂😂

مالهم صاحب — زوليخه هانم (@eman28457017) October 21, 2020

الاسم الحقيقي /حمد حسين اليامي

وهو شيعي اسماعيلي من نجران

يدعي انه من قبيله المزاريع السنيه

وهنا بعض من تغريداته بعد ما حذفها + بيان قبيله المزاريع بأنهم لا يعرفونه وانه منتحل اللقب #لا_تستغرب#المزروعي_يسيء_للنبي pic.twitter.com/Lnn8uR84HC — نجم الخالدي (@njmalkald) October 21, 2020

#المزروعي_يسيء_للنبي الطاغية لا يصنع نفسه، إنما يصنعه الناس، قال الله عز وجل عن فرعون (فاستخفَّ قومهُ فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين)

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حسبنا الله ونعم الوكيل — بـــنــــدر الــهـزيــمـي (@bandr110) October 21, 2020

#المزروعي_يسيء_للنبي هولاء وامثاله الذين يقولون اسرائيل ليست عدو لنا ولم يؤذونا مثل الفلسطينين والفلسطينين باعو الكضيه عشان يمهدون لك الطريق انك تكون تابع لاسرائيل وان قضية فلسطين ليست قضيتك ويسمون القضيه كضيه وان اسرائيل سوف تحمينا من خطر ايران — سهل (@enad5060) October 21, 2020

#المزروعي_يسيء_للنبي

المزروعي أقذر شخص

أساءَ وقذف ودخل في أعراض المسلمين

هاذي تغريدتي قبل شهر عن تربية مبز القذرة https://t.co/V454nJtJsF — صادق 🇸🇦❤️ (@Sadiq__92) October 21, 2020

#الا_حبيب_الله_الا_محمد

صلى الله عليه وسلم

لقد عبثتم بكل شي فابتعدوا عن ثوابت الدين#المزروعي_يسيء_للنبي — FawazOnzy (@Mejustm78183957) October 21, 2020

#المزروعي_يسيء_للنبي

اتحدا تحدي اي اماراتي يغرد بحرف واحد دون اذن من الحكومة ومعرفتها بذالك

المظروطي الصهيوني معه الضو الاخظر ولايغرد من علم حكومته — رجل ثلاثيني (@tadPnMaoamCBy3t) October 21, 2020

هذا وقد أشاد حمد المزروعي بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي وقال إنه يتعين على السعودية أن تقرر بشكل عاجل التطبيع مع إسرائيل وشدد على “ضرورة تصحيح الخطأ التاريخي ضد اليهود”.

ونشر المزروعي في وقت سابق، صورة أثارت جدلا واسعا وكشفت عن زيارة حالية له لإسرائيل.

الصورة التي نشرها “المزروعي” على حسابه الرسمي بتويتر أظهرت طائرة إسرائيلية في مطار بن غوريون، وشخص بملابس خليجية لم يظهر وجهه يلتقط صورة مع نجمة إسرائيل الصهيونية على الطائرة.

لتوضح معظم التعليقات أن حمد المزروعي يزور إسرائيل حاليا، دون توضيح رسمي من الإمارات.

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