كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، عن أن وفداً رسمياً زار العاصمة السودانية الخرطوم على متن طائرة خاصة غادرت مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، أمس الأربعاء، في رحلة مباشرة إلى عاصمة السودان، استعداداً للإعلان عن تطبيع العلاقات بين الدولتين.

وقالت هيئة البث الرسمية في إسرائيل إن زيارة الوفد الإسرائيلي جاءت استعداداً للإعلان عن علاقات دبلوماسية بين الدولتين.

فيما رصد موقع “فلايت رادار” المعنيُّ بمتابعة حركة الطيران، الطائرة الإسرائيلية، بحسب المصدر ذاته.

كذلك وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، قال موقع “واللا” العبري إن طائرة إسرائيلية حطَّت في العاصمة السودانية الخرطوم، في إطار الاتصالات الجارية لتطبيع العلاقات مع السودان.

في حين لم يكشف الموقع تفاصيل بشأن من كانوا على متن الطائرة، التي قال إنها عادت إلى تل أبيب بعد ساعات.

إلا أنه قال إن الطائرة سبق أن استخدمها مراراً، مبعوثون رسميون من قِبل الحكومة الإسرائيلية في مهام (لم يوضح طبيعتها) خارج البلاد.

في المقابل لم يتسنَّ لـ”الأناضول” الحصول على تعقيب فوري من الخرطوم على ما أفاد به الموقع الإسرائيلي.

يُذكر أنه في يوم الإثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020، نقلت هيئة البث الرسمية عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم، أنه من المتوقع صدور بيان رسمي حول إقامة علاقات بين تل أبيب والخرطوم “خلال أيام قليلة”.

حيث قال المسؤولون إنه من المنتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هذه الخطوة، لافتين إلى أن البيان الذي سيعلنه ترامب سوف يصدر في غضون أيام.

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