“أبو كرتونة”.. “شاهد” ترامب يستعين بخبرات دكتاتوره المفضل السيسي في حملته الانتخابية.. أكاديمي عماني يعلق

تداولت العديد من الحسابات الأمريكية بتويتر مقاطع مصورة أظهرت لجوء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأسلوب ينتهجه معظم رؤساء العالم الثالث خاصة الدكتاتوريين منهم أمثال عبدالفتاح السيسي في مصر، في حملاتهم الانتخابية لكسب أصوات الناخبين.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) قيام حملة ترامب بتوزيع مواد غذائية في مناطق الفقراء للدعاية والترويج، وكسب أصواتهم بمثل هذه المساعدات.

يتداول في المواقع قيام حملة ترامب بتوزيع مواد غذائية في مناطق الفقراء للدعاية والترويج ترامب تعلم من حملات المرشحين في العالم الثالث حيث يتم توزيع الرز والسكر والزيت والبطانيات والحلويات على الناخبين😊 pic.twitter.com/KxWMftCWvX — د. حيدر بن علي اللواتي (@DrAl_Lawati) October 21, 2020

من جانبه علق الأكاديمي والسياسي العماني البارز الدكتور حيدر اللواتي، العميد السابق بجامعة السلطان قابوس على المقطع بعد أن أعاد نشره بقوله ساخرا:”ترامب تعلم من حملات المرشحين في العالم الثالث حيث يتم توزيع الرز والسكر والزيت والبطانيات والحلويات على الناخبين”

يتداول في المواقع قيام حملة ترامب بتوزيع مواد غذائية في مناطق الفقراء للدعاية والترويج ترامب تعلم من حملات المرشحين في العالم الثالث حيث يتم توزيع الرز والسكر والزيت والبطانيات والحلويات على الناخبين😊 pic.twitter.com/KxWMftCWvX — د. حيدر بن علي اللواتي (@DrAl_Lawati) October 21, 2020

وأكد الأكاديمي العماني صحة الفيديو بعد تشكيك البعض به وقولهم أن هذا ممنوع في أمريكا، حيث أرفق صورا لمواقع أمريكية شهيرة نشرت الخبر.

خبر صحيح ومسموح به في امريكا ونشرته مواقع امريكية رئيسية pic.twitter.com/baJxRbqtbA — د. حيدر بن علي اللواتي (@DrAl_Lawati) October 21, 2020

هذا وكثف الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة تجمعاته الانتخابية في أنحاء الولايات المتحدة، والتي كان آخرها في ميشيغان، حيث وصف منافسه الديمقراطي جو بايدن بالمجرم.

ويسود “التشاؤم” المعسكر الجمهوري، وسط تراجع حظوظ ترامب في استطلاعات الرأي.

وأمام تجمع حاشد في مسكيغون بولاية ميشيغان، قال ترامب إن الديمقراطيين يريدون “محو التاريخ الأميركي وتدمير القيم الأميركية وأسلوب الحياة الأميركي”.

وأضاف ترامب أمام أنصاره أن “جو بايدن سياسي فاسد”، وعائلته تمثل “مشروعا إجراميا”.

وقال إن بايدن “مجرم، لقد ارتكب جرائم.. إنه يمثل خطرا على الأمن القومي”.

واتهم ترامب الديمقراطيين بالتجسس على حملته في الانتخابات الماضية، وقال إن الأمر لم يبد له حينها انتقالا سلسا للسلطة.

كما اعتبر الانتخابات الرئاسية الحالية خيارا بين تعافي الاقتصاد الأميركي تحت إدارته، وبين ما وصفه بالركود الاقتصادي تحت قيادة بايدن في حال فوزه.

ومن المقرر أن تُجرى غدا، الخميس، آخر مناظرة تلفزيونية بين المرشحيْن، وستكون -حسب مراقبين- آخر فرصة لترامب للدفاع عن نفسه أمام جمهور واسع، علما أن أكثر من 21 مليون أميركي أدلوا بأصواتهم حتى الآن في اقتراع مبكر.

وأفادت ماكيناني بأن ترامب سيستغل المناظرة الأخيرة “للتحدث عن تعافيه الرائع” من كورونا، لكن مهمة الرئيس ستكون صعبة في هذا الصدد، حسب محللين.

ومع اقتراب موعد الاستحقاق المقرر في الثالث من الشهر المقبل، تظهر نتائج الاستطلاعات تقدم بايدن، فيما أعرب أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ علنا عن شكوكهم حيال زعيم حزبهم.

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