عبد الله بن زايد “مُشتاق” لأولاد عمه في إسرائيل وطالب بفتح سفارة للإمارات بتل أبيب في أسرع وقت

استكمالا لمسلسل التطبيع الخياني الذي بدأته الإمارات، دعا وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في رسالة وصفت بالشخصية لنظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، إلى فتح بعثتين دبلوماسيتين في تل أبيب وأبو ظبي في أقرب وقت ممكن.

وكان الوفد الإماراتي الرسمي الذي وصل تل أبيب قد سلّم أشكنازي خلال مأدبة غذاء رسالة من رئيس الدبلوماسية الإماراتية دعا فيها إلى تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وقال عبد الله بن زايد في الرسالة: “لا يسعني إلا أن أقدّر كل الجهود التي تبذلونها لتعزيز التعاون بين بلدينا. وأنا على ثقة كاملة في دعمكم المطلق لفتح بعثتين دبلوماسيتين في تل أبيب وأبو ظبي في أقرب وقت ممكن”.

هذا وأكد مسؤولون إسرائيليون أن تل أبيب وأبو ظبي، ستوقعان اتفاقية دخول بلا تأشيرة، اليوم الثلاثاء، ضمن زيارة وزيري المالية والاقتصاد الإماراتيان لإسرائيل، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست.

وهذه هي الاتفاقية الأولى من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاتفاقيات التي وقعتها إسرائيل والإمارات منذ التوقيع على معاهدة السلام المزعومة في منتصف الشهر الماضي في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يصل إلى إسرائيل ظهر اليوم الثلاثاء وزيرا الاقتصاد والمالية الإماراتيان في زيارة رسمية تستمر ساعات عدة، سيجتمعان خلالها مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزراء الخارجية والمالية والاقتصاد.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنه، وبسبب جائحة كورونا، سيعقد اللقاء في مطار بن غوريون الدولي.

واعتمد مجلس وزراء الإمارات برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس الإثنين، قرارا بالمصادقة على “الاتفاق الإبراهيمي للسلام”، وهي معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية الكاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والكيان المحتل.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق على المعاهدة مع الإمارات بعد موافقة مجلس الوزراء في وقت سابق من الشهر الجاري.

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