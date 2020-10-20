فجر أمين عام وزارة الداخلية الأردنية السابق، المحافظ رائد العدوان، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن كيفية خروج المطلوبين والزعران في الأردن من السجون على الرغم من أنهم مطلوبين لقضايا جنائية وصادرة بحقهم مذكرات اعتقال.

وقال العدوان، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن“: “تكفيل الزعران في الأردن يتم بالواسطة وأنا بتذكر أحد الوزراء رجعني من بيتي بالليل لأكفل واحد بالزرقاء، وفي محافظة جرش طلعت مظاهرتين ضدي واعتصامات لأني رفضت اكفلهم وكان وقتها وزير الداخلية واقف معي وما كفلتهم”.

أمين عام وزارة الداخلية السابق المحافظ رائد العدوان يتحدث عن طلب وزير داخلية سابق منه تكفيل صاحب أسبقيات pic.twitter.com/2uJ8g5xpCJ — الأردنية نت (@alurdunyya) October 20, 2020

وأضاف العدوان: “أول حادث إطلاق عيارات نارية ربط بكفالة 200 ألف دينار بعد ما قال الملك لو ولي العهد ابني أطلق النار طبقه عليه القانون، لجت جرش كلها ما تكفل كان معي مجلس الأمن بظهري ووزيري كان بظهري”.

وتابع: “فيه بعض الوزراء والعلاقات الموجودة بينهم وبين نواب ومتنفذين يتم عبره التكفيل، فيه نواب ومتنفذين يضغطون على وزير الداخلية والحاكم الإداري وبالأخير انت منوط برئيسك وما فيه شي بحميك غير علاقتك بالوزير”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع حديث المسؤول الأردني، معتبرين أن الواسطة وعدد من النواب سبباً في الأزمة الراهنة التي تتعلق بالمجرمين والمسجلين خطر بمن يطلق عليهم اسم “الزعران”.

من اصدق اللقاءات — امل إبراهيم (@Shoarahamal) October 19, 2020

علشان هيك كتبت ولا زلت اكتب واقول لن تنتعش البلد وتنهض سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ما دام هؤلاء الخونة يصولون ويجلولون في اروقة الحكومة.قبل عمل اي خطة يجب ان يُحاسب الفاسد والخائن وتُسترد الاموال المنهوبة https://t.co/bNdoFmZnPn — Mahmoud Bader (@mb19125) October 20, 2020

نطالب بحملة امنية شاملة لاجتثاث العصابات والفتوات والشبيحة مع التاكيد ان بعض الاجهزة الأمنية تستخدم هذه المجموعات وتربطها علاقات مشبوهة معها وهي مطلعة على ادق التفاصيل لانشطة هذه المجموعات

نريد حملة تنظيف شاملة تشمل كل الاطراف زعران وامن ونواب وقضاء ، لن نسكت سنفضحكم وسخ — عيون مغتربة (@tkisswani13) October 19, 2020

رائد العدوان من افضل الاشخاص يلي استلموا محافظة الزرقاء ، لكن للاسف في مين روحه من مقعده لانه رجل شريف ومخلص !

والتصريح هذا المفروض لو في قانون فعلاً وعدالة يُحاسب وزير الداخلية المعني عليه لانه "الدفاع عن مطلوب ومهرب" بلطجة من معالي وزير الداخلية المعني ! 😏 — ❀Âlreem❀ 🇯🇴 (@Alreem_HKJ) October 19, 2020

وفي وقت سابق، بدأت قوات الأمن الأردنية تطبيق تعليمات مساعد مدير العمليات في الأمن العام، العميد أيمن العوايشة، لكوادر الأجهزة الأمنية، بملاحقة “الزعران” وضبطهم، “والدعس على رؤوسهم” حرفياً.

وظهر بفيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته “وطن”، لحظة إلقاء أجهزة الأمن القبض على أحد أصحاب السوابق و”الزعران”، وضربه من عناصر الشرطة بعد محاولته فرد عضلاته للمرة الأخيرة عليهم، والاشتباك معهم، بينما يقوم الأهالي بتصوير المشهد والتعبير عن فرحتهم بما يحدث.

وأشاد المغردون بالحملة الأمنية التي شنتها الدولة ضد أصحاب السوابق و”الزعران”، بعد جريمة الطفل “صالح حمدان” والتي هزت الرأي العام المحلي والعربي، وعُرفت إعلاميًا بـ”فتى الزرقاء” بعد بتر يديه وفقء عينيه للثأر.

وقال العوايشة حينها بتسجيل صوتي: “نريد الضرب بيد من حديد وإلقاء القبض عليهم، واتخاذ إجراء في الشارع معهم، وليس لدينا مشكلة مع التصوير، من يريد أن يُصور فليصور، ومن يريد أن يتكلم فليتكلم، لا بد من إظهار قوة الأمن الحقيقية لهؤلاء الناس”.

بتسجيل صوتي… مساعد مدير الأمن العام يكشف عن حملة للقبض على البلطجية والزعران

#بدا_التشديد_الامني #الاردن #الامن_العام pic.twitter.com/UE7HwyYyrx — Mutaz Abu Hadwan (@MutazHadwan) October 17, 2020

وتحتل قضية الفتى “صالح حمدان” (16 عاما) حيزا كبيرا من اهتمامات وسائل الإعلام في الأردن، بعد تعرضه للخطف وبتر يديه من منطقة الرسغ وفقء عينيه، من طرف عدة أشخاص في مدينة الزرقاء شرق العاصمة عمّان.

وفجرت القضية غضبا عارما في الرأي العام وشبكات التواصل الاجتماعي لهول الجريمة التي ارتكبت بحق فتى في ربيع العمر، على خلفية ثأر لا علاقة له به.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تابع تفاصيل الحادثة والتعامل الأمني معها، وأكد ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع، ووجه المعنيين بتوفير العلاج اللازم للضحية.

أمين عام وزارة الداخلية السابق المحافظ رائد العدوان يتحدث عن طلب وزير داخلية سابق منه تكفيل صاحب أسبقيات

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