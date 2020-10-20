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بعد طردها من الكويت بسبب فيديوهات “المؤخرة” الفاضحة .. سازديل تكمل المشوار في السعودية!

كتب وطن
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بعد قرار إبعادها عن البلاد على خلفیة مقاطعها الفاضحة، أعلنت الإعلامیة اللبنانیة إنھا ستتوجه قریبا إلى مدینة في السعودیة .

وقالت سازدیل إنھا ستتوجه إلى جدة لافتتاح فرع جدید لمراكز التجمیل خاصتھا، مؤكدة أنھا لن تستقر في جدة، و قررت الاستقرار في لبنان.

ورآى متابعون أن حديث سازدیل عن استقرارها في لبنان يتناقض مع كل ما صرحت بھ بعد قرار ترحیلھا، عندما قالت إنها ستعود إلى الكویت بمجرد إظھار عقد زواجها من مواطن كویتي.

وكانت سازدیل قد كشفت تفاصیل ضبطھا.

وقالت إنّها سبق وأن وقّعت على تعھد بعدم ارتداء الملابس الضیّقة والتصویر في سناب شات، وبعد ذلك اتصل عليها أحد العاملین في وزارة الداخلیة وأبلغها بضرورة الحضور ثم اتصل مرة اخرى، وطلب حضورها .

وذكرت أنها تفاجأت عند وصولها الأمن أنھم أخذوها وبصموها ووضعوها في الحجز، ولم یمكنوا مندوب السفارة من مقابلتها بحجة انها ذهبت لمقابلة المدیر، وبعد ذلك تم ابعادها.

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